SISUTURUNDUS

5 soovitust, mida kevadel õues treenides selga panna

Kertu Jukkum Foto: Marko Söönurm

Kevade tulles tasub oma kapp kriitilise pilguga üle vaadata. Iga treeningu aluseks on kvaliteetne spordivarustus. Palusime Kertu Jukkumil valida Ülemiste keskuse spordi- ja matkapoodidest välja oma lemmikud, mis sobivad hästi kevadel värskes õhus sportimiseks või lihtsalt jalutamiseks.

Adidase dressid sörkjooksuks

Need on ilmselt praegu maailma kõige lahedamad Adidase dressid üldse! Püksid sobivad nii jahedamal õhtul sörkjooksule minekuks, pärast jooksuvõistlust jalga tõmbamiseks kui ka lihtsalt metsas jalutamiseks. Oluline märksõna nende dresside juures on muidugi mugavus.

Sporditooted Foto: Rademar

Rademar, Adidase dressipüksid ZNE Road Pant (99,95 €) ja Adidase pusa ZNE Road Hood (139,95 €)

Veekindel kott vihmasteks ilmadeks

Eestimaa ilm on üllatusterohke ja kunagi ei või teada, mil satud matkateel vihma kätte. Või oled hoopiski paadimatkale minemas? Hoia oma asjad ja varuriided kuivana üliägedas veekindlas kotis.

Foto: Sportland

Sportland, Adidase Stella McCartney veekindel seljakott (149,95 €)

Mugav ja praktiline jooksusärk

Oma kogemusest julgen öelda, et Nike'i jooksusärgid on kõige mugavamad ja praktilisemad ning nende kaunist välimusest ei saa muidugi ka ümber vaadata.

Foto: Nike.com

Nike'i esinduskauplus, jooksusärk (84,95 €)

Jalutuskäigule värskes õhus

Klassika on alati moes. Need multifunktsionaalsed ja eriti mugavad Puma tennised sobivad jalga nii jalutuskäigule Kadrioru pargis kui ka igapäevase outfit’i juurde.

Foto: Sports Direct

Sports Direct, Puma naiste vabaajajalatsid (40 €)

Kvaliteetne matkasaabas Viru rappa ja kasvõi Kilimanjarole

Iga matkaja teab, et mugavuse tagavad ennekõike korralikud jalanõud. Ükskõik, kas on plaanis veeta päev rabas või nädal Kilimanjarot vallutades, on oluline, et matkasaabas peaks vastu erinevatele ilmaoludele ning oleks mugav ja kerge jalale. Eriti tore, et turule on tulnud ilusa välimusega matkasaapad, nagu just see MATKaSPORTis leiduv mudel.

Foto: MATKaSPORT

MATKaSPORT, La Sportiva matkajalanõud Core High GTX Ice blue (199 €)

