Eesti käekellabrändi AEGAON uued mudelid koguvad populaarsust

AEGAON - usaldusväärne kvaliteet ja kõnekas disain

Kodumaine käekellatootja AEGAON rõõmustab käekellahuvilisi laienenud tootevalikuga, lubades mitmeid üllatusi veel käesoleva aasta sees. Populaarsusest hoolimata peavad paljud Eesti tootjate tööd liialt kalliks, mistõttu palus edasimüügiga tegelev Käekellad.ee portaal brändi asutajal ja disaineril Janno Roodil pisut AEGAON-i hinna ja kvaliteedi suhte tagamaid avada.

AEGAON käekellasid on nähtud juba paljude tuntud eestlaste randmel. Genka, Tanel Padar, Ants Uustalu, Margus Hunt, Ott Tänak, Kalev Kruus, Tiit Sokk, Hanno Pevkur jne. Kas teie turg Eestis ongi ainult n-ö “vaprad ja ilusad”?

Meie jaoks on see pigem märk sellest, et usaldatakse meie kvaliteeti ja et disain kõnetab. Ma olen kuulnud, et Ott näiteks ei olnud varem üldse kellakandja. Nüüd aga käib vabal ajal ikka üks või teine AEGAON käepeal.

Oleme kohtunud paljude klientidega väga erinevatelt elualadelt. Muusikud, ehitajad, kunstnikud, suur- ja väikeettevõtjad, ametnikud, põllumehed jne. Mis kõiki neid inimesi ühendab, on sisemine tung ajada seda “oma asja”. Oleme oma klientidelt õppinud, et tõeline edu ei sõltu sellest kuidas, vaid miks sa midagi teed. See tõdemus ja AEGAON-i kui brändi sõnum õnnestus hiljuti ka emotsionaalseks videolõiguks vormida. Soovitan vaadata, paneb korraks endasse vaatama, heas mõttes.

Trendikelladega kõrvutades on AEGAON-i disain ühtpidi väga tagasihoidlik, samas oma kiiksude poolest väga julge. Kas selline trendidega vastandumine on kuidagi taotluslik?

Loomulikult on see taotluslik. Oleme seda varem ka öelnud, et meie meelest on klassikaliste käekellade disainid ajale jalgu jäänud. Suured tootjad on jäänud oma mugavustsooni ega üllata ammu enam. Enamik disaine aga lämbuvad detailirohkuse all ja on nii luksuslikuks aetud, et ei kõneta enam seda kahe jalaga maapeal seisvat inimest. Kõik see on muutunud kellaturul harjumuspäraseks, meie roll ongi pakkuda alternatiivi neile, kes seda otsivad. Midagi lihtsat, jõulist, ent samas klassikalist. Kindlasti ei meeldi meie disain kõigile ja see polegi eesmärk. Oleme suunatud neile, kes otsivad alternatiivi harjumuspärasele.

Nii mõnigi peab AEGAON-i liiga kalliks. Olete pigem kõrgema hinnaklassi ülemises otsas, ületades teistehulgas Casio, Daniel Wellingtoni, Skageni, Festina, Michael Korsi, Tommy Hilfigeri, Dieseli ja isegi mõningaid Laco hindasid. Millega Te seda põhjendate?

Jah, Eesti keskmise palga suhtes on meie hinnad ehk tõesti kallid. Samas on nii mõnegi teise sihtturu jaoks meie hinnad jällegi liiga soodsad. Nii et kahe otsaga asi.

Käekellade puhul kujundab hinda väga mitu tegurit. Tootmismaht, tootmis- ja tööjõukulud, komponentide materjalid ja nende kvaliteet, sihtrühm, marginaalid. Mõne käekella puhul võivad kulud kõik olla väga madalad ning suurema osa lõpphinnast määrab ainult brändi nimi. AEGAON on täna ikkagi väiketootja nende suurte korporatsioonide kõrval.

Kasutame “Tabula Rasa” mudelis ainult selliseid Šveitsi ja Jaapani mehhanisme, mis on töökindlad ja oma nime maailmas tõestanud. Klaasiks kasutame kriimustuskindlat safiiri, mis on ühelt kaetud peegeldustõkkega. Korpus on hoolikalt viimistletud roostevabast terasest, mis kaitseb kogu eelpoolmainitut ning on vastupidav ajale ja ootamatustele. Rihmad on nüüdsest eritellimusel valmistatud ja ikka kvaliteetsest nahast. Lisage siia nüüd tootmise ja ettevõtlusega seotud kulud, lahutage käibemaks ja saategi kokku meie lõpphinnad.

Meilt on muuhulgas küsitud, miks on “Tabula Rasa” veekindlus 5 ATM ja kas see tähendab, et sellega ujuda ei tohi. Mis kostate, miks mitte 10 ATM või rohkem?

“Tabula Rasa” on ja jääb 5 ATM-i peale, sest see on antud mudelile rohkem kui piisav. Ta on mõeldud igapäevaseks kandmiseks, mitte sukeldumiseks. 5 ATM märgis iseenesest tähendab seda, et kell on läbinud veetesti rõhu all 5 baari, mis on võrreldav umbes 50-meetrise veesügavusega. Kahtlen, kas tavakasutaja igapäevaselt nii sügavale vette satub, aga kella tehniline valmisolek selleks on meie poolt igatahes olemas. Paljud tootjad ütlevad 5 ATM märgistusega käekellade kasutusjuhendis, et ujuda võib, kuid mitte sukelduda ja veesporti harrastada. Asi on selles, et ujumise ja veespordi käigus võib kella nupp halbade asjaolude kokkulangemisel avaneda, niiskus sisse pääseda ja siis kaob ka kella garantii, mis kehtib vaid suletud nupu korral. Seega kokkuvõttes, 5 ATM märgistusega käekellaga võib, aga ei soovitata ujuda, kuna see pole selleks lihtsalt ette nähtud.

Milliste tuntumate kellabrändidega võiks AEGAON-i kvaliteeti võrrelda?

Keeruline on vastata, kui pole meie ja teiste tooteid paralleelselt n-ö pulkadeks lahti võtnud. Kui aga kriteeriume pisut üldistada, siis näiteks Seiko ja Tissot on hinnaklassi ja kvaliteedinäitajate poolest sarnased: roostevabast terasest korpus, safiirklaas, Šveitsi mehhanism, 5 ATM veekindluse test, nahkrihm jne. Ka tagastuste protsent partii kohta on langenud Tabula Rasa mudelil umbes 1% juurde, mis algusaegadel oli pisut suurem. Iga seeriaga oleme panustanud tootearendusse ja täna ongi müügil Tabula Rasa neljas seeria.

AEGAON-i “Peacemaker 65” pole mitte alati saadaval ja kui on, siis ainult ettetellimisel. “Tabula Rasa” puhul on aeg-ajalt üks või teine mudel otsas, vahel isegi kõik. Millest see tuleneb?

Peacemakeri valmistamine nõuab tunduvalt rohkem aega ja käsitööd kui “Tabula Rasa”. Valmistame seda siis, kui võimalus tekib ja kui õnnestub turult kätte saada sobivaid skeleton-mehhanisme. Selles mõttes ongi ta endiselt selline eritellimuse toode, mida müüme ainult ise. “Tabula Rasa” valmistamine on muutunud lihtsamaks ja oleme seda teinud ikka oma võimekuse piires. Edasimüüjatele, jah, ei meeldi, kui tekib tarneauk, aga tihti on selle taga need tarneaugud, milles me ise peame siplema. Kaubad liiguvad küll täna enneolematul kiirusel, kuid pigem on trend selles suunas, et ei toodeta enam midagi väga lattu seisma, vaid tellimuse peale. Tekivad ootejärjekorrad ning see mõjutab lõpuks nii meid kui ka meie kliente.

Millal tuleb AEGAON naistele?

Oleme katsetanud erinevaid variante ja selle tulemusena peaks esimene partii novembris valmis saama. Kuna ka naistele meeldib “Tabula Rasa”, siis teeme sellest pisut väiksema ja mugandatud versiooni, samuti erinevates toonides.

Veel üllatusi?

Jah, on küll. Hetkel detailsemalt veel rääkida ei taha, aga meil on põhjust üsna pea sammud Pariisi poole seada. Seal avaldame veel ühe uue mudeli, mis peaks erutama nii mehi kui naisi, sest see saab olema võimas unisex aparaat. Räägime sellest täpsemalt siis, kui kõik detailid on paigas, kuid praegu hoiame veel pisut põnevust.

