SISUTURUNDUS

Eesti rõivabränd Denim Dream esitles oma esimest teksakollektsiooni Denim Dream Jeans

Denim Dream Jeans Foto: Jake Farra

Rõivabrändi Denim Dream Jeans kollektsiooni esmaesitlus toimus 12. aprillil Rocca Al Mare Keskuse Denim Dreami kaupluses, kus modellide ja esinejatena astusid üles laulja Kristjan Kasearu, saate “Eesti otsib tippmodelli” võitja Sandra Ude, blogija Meryl Mägi, slackliner Jaan Roose ja laulja Ariadne koos Martti Hallikuga.

“Põldma Kaubanduse omanik ja tegevjuht Heinar Põldma on unistanud oma isiklikust teksabrändist alates ajast, mil Põldma Kaubandus avas 90-ndatel esimesed Lee Cooperi kauplused Eestis. Praegu, rohkem kui 20 aastat hiljem, on see unistus täitunud — tulime esmakordselt turule oma esimese teksakollektsiooniga Denim Dream Jeans,” rääkis ettevõtte turundusjuht Kaidi Laev.

Denim Dream Jeans Foto: Jake Farra

Denim Dreami esimene teksakollektsioon on nooruslik, isikupärane ja trendikas. Detailideni viimistletud Denim Dreami teksakollektsiooni valikus on nii kurvikust lisavaid kui ka figuuri salendavaid ja toetavaid teksaseid. Teksadele lisaks on kollektsioonis esindatud ka kõik muud kevadsuvised tootegrupid. Kangad on suvele ja soojale ilmale mõeldes suure naturaalkiudude osakaaluga, mis on nahasõbralikud ja n-ö hingavad. Suur osa mudelitest on loodud eriliselt pehmest Portugalis toodetud 100% lüotsellkangast.

Moedisainer Kadri Kirsi sõnul on teksakollektsiooni olulisemateks märksõnadeks mugavus ja vabadus. Kuna teksad on tänapäeva inimese garderoobi lahutamatu osa, on oluline, et liikumine teksapükstes oleks võimalikult vaba ja mugav.

Denim Dream Jeans Foto: Jake Farra

“Teksakollektsiooni loomine on olnud Denim Dreami meeskonnale tõeline väljakutse. Seadsime omale kõrged eesmärgid kvaliteedi, materjalide ja lõigete osas. Võtsime arvesse meie klientide ootusi, soove ja erinevad kehatüüpe, et Denim Dreami teksapüksid oleksid sobilikud igale kliendile ja maitsele,” ütles Denim Dreami brändijuht Viirika Siigur.

Teksakollektsioon Denim Dream Jeans on saadaval kõikides Denim Dreami esinduskauplustes üle Eesti.

Denim Dream Jeans Foto: Jake Farra

Põldma Kaubanduse AS loodi 1994. aastal, kui avati esimene teksakauplus Sinine Kangur, kus müüdi rõivaid firmadelt Henry Choice, Levi’s, Lee, Diesel ja Wrangler. Praeguseks on ettevõte jõudsalt laienenud, omades üle 90 esinduskaupluse üle Baltikumi. Põldma Kaubanduse AS on Denim Dreami kauplusteketi omanik ning Guessi, Tommy Hilfigeri, Pepe Jeansi, Calvin Kleini ja paljude teiste maailmakuulsate brändide maaletooja ja esindaja. Kõiki nimetatud moebrände on võimalik osta e-poe denimdream.com kaudu. Töötajate arv ettevõttes on üle 300.

Denim Dream Jeans Foto: Jake Farra