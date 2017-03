SISUTURUNDUS

Ilusüstid ja esteetiline kirurgia ei ole hetkeemotsioon

Seoses kiire linnastumise ja elukvaliteedi tõusuga on pikenenud inimeste kvaliteetselt elatud keskmine eluiga. Pole imestada, et ka ihalus täiuslikuma, noorema ja toonuses välimuse järele on omandamas üha suuremat osakaalu. Nõudluse suurenemise tõttu on turule jõudnud väga suur hulk iluteenindajaid, kes lubavad praegu populaarsete protseduuride, näiteks erinevate täitesüstide, abil patsientidele kiiret ja kauapüsivat tulemust. Võrreldes esteetilise kirurgiaga on need protseduurid vähem invasiivsed, mistõttu on tõenäoline, et neisse suhtutakse liiga pealiskaudselt ehk ilma vajalikku eeltööd tegemata. Uurisime Fertilitase haigla pea- ja kaelakirurgilt dr Lauri Maisveelt, mis vahe on nn ilusüstidel ja esteetilisel kirurgial ning kas neisse peaks suhtuma samaväärse tõsidusega.

„Esteetilise kirurgia lõikused ega ka ilusüstid ei tohiks kindlasti toimuda hetkeemotsiooni ajel,” ütleb Dr Lauri Maisvee. „Teenuste kättesaadavus ja pakkujate rohkus on tõepoolest viimastel aastatel teinud tohutu hüppe ja kasvõi sotsiaalmeedias võib igapäevaselt näha teenusepakkujaid end reklaamimas. Väga oluline on enne otsuse langetamist teenindaja tausta uurida ja usaldada üksnes ametlikult tunnustatud spetsialiste. Kahtluste korral küsida, uurida, konsulteerida ka teiste spetsialistidega. Sotsiaalmeedias või anonüümsetes foorumites küsimuste esitamine ei pruugi üldjuhul anda adekvaatseid vastuseid, vaid pigem spekulatsioone, isiklikke kogemusi või sümpaatiaid. Kuna nimetatud ilusüstid võivad tunduda täiesti tavalise iluprotseduurina kosmeetikasalongis, siis kiputakse neisse suhtuma kergekäeliselt. Ometi on kaalul igaühe enda tervis ja välimus.”

Kas ilusüstid või esteetiline kirurgia?

„Ühest vastust sellele on võimatu anda, kõik sõltub patsiendi ootustest, tervislikust seisundist ja paljudest muudest teguritest. Üks suur erinevus on kindlasti ajaline faktor — kirurgilised lõikused annavad pikemaajalisemaid tulemusi. Samuti saab kirurgiliselt vastavalt patsiendi soovile viia läbi selliseid esteetilisi muudatusi, mis ilusüstidega pole kuidagi võimalikud (näiteks nina kuju muutmine, laugude või kõrvade korrigeerimine). Kui üla- ja alalaugude korrigeerimine on aktuaalne pigem vanemas eas, siis näiteks peast eemal asetsevate kõrvade asendit korrigeeriv lõikus on levinud eelkõige eelkooliealiste laste puhul.”

Patsient peab olema füüsiliselt ja vaimselt 100% valmis

Dr Maisvee rõhutab, et esteetiline kirurgia on valik, mitte eluks vajalik operatsioon ning mõeldud eelkõige inimese sisemise ja välimise harmoonia tasakaalustamiseks. Samas annab see võimaluse parandada tunduvalt patsiendi elukvaliteeti ja tõsta enesekindlust.

„Enne operatsiooni selgitame konsultatsiooni käigus alati välja patsiendi ootused ja teavitame teda kõigist võimalikest riskidest, tüsistustest ja sellest, milline on konkreetse patsiendi puhul reaalne tulemus ning kui kiiresti seda loota tasub. Tervisekontrollile lisaks peame alati kindlaks määrama, kas patsient on emotsionaalselt operatsiooniks valmis ning teinud endale selgeks operatsiooniga kaasnevad füüsilised ja emotsionaalsed muudatused. Operatsioonist taastumine võib sõltuvalt näopiirkonnast võtta aega kolm kuud kuni kuus kuud, mille jooksul patsient peab arvestama, et ta ei saa kohe endisesse elurütmi naasta — taastumiseks vajalik rahulik elutempo on paranemisprotsessis väga oluline.”

„Ühtlasi on oluline, et patsiendil oleks tulemustele realistlikud ootused,” sõnab dr Maisvee. „Näiteks ninalõikuse korral saame enne operatsiooni tänapäevase tehnikaga patsiendile tulemust visualiseerida. Paraku võib hoolimata hoolikast eeltööst juhtuda, et jääb siiski väike protsent patsiente, kes ei ole lõpptulemusega rahul. Ka sellega tuleb arvestada ja patsienti ette valmistada, et tulemus ei pruugi olla 100% selline nagu ta ette kujutanud oli. Igal juhul on väga tähtis, et operatsioonile tulek oleks hoolikalt kaalutletud otsus.”

Kas Eesti esteetiline kirurgia konkureerib maailmatasemega?

„Meil on palju tublisid kirurge, keda võib julgesti esteetiliste lõikuste valdkonnas välismaiste kolleegidega võrrelda. Samas on Eesti piisavalt väike selleks, et tööpõld ja praktiseerimisvõimalused ei ole väga laiad,” sõnab dr Maisvee.

2017. aasta kevadel alustab Fertilitase erahaiglas tööd rahvusvaheliselt tunnustatud pea- ja kaelapiirkonna funktsionaalse, esteetilise, rekonstruktiivse ja onkoloogilise kirurgia spetsialist dr Peter Lohuis, kes töötab mitmetes Hollandi tipphaiglates ning on hinnatud lektor ja praktiline koolitaja ülemaailmsetel kongressidel ja koolitustel. Eestis teeb dr Peter Lohuis esteetilisi ja funktsionaalseid operatsioone, nagu nina, laugude, otsmiku ja kulmude plastika, näo ringlõikus ja selle modifikatsioonid, kaela ja kõrvalesta plastika. Dr Lauri Maisvee viib enne dr Peter Lohuisi operatsioone läbi kõik vajalikud patsientide konsultatsioonid, nõustamised ja muu käsitluse.

„Sellisel tasemel kirurgiliste teenuste pakkumine Eesti patsientidele on ainulaadne ja usun, et see on samm edasi kogu Eesti meditsiinile,” kinnitab dr Maisvee.

