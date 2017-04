SISUTURUNDUS

Mida teha niisama seisvate kuldehetega, mille müümine ei tundu õige? Miks mitte vahetada!

Foto: Goldsmith

Pole ilmselt harvad juhud, kui oma ehtekarpi vaadates näed seal ehteid, mis põhjusel või teisel enam igapäevaselt kasutust ei leia. Kas oled aga kunagi mõelnud, et edasi kinkimise või lihtsalt seista laskmise asemel võiksid vahetada need uute vastu? Ei ole? Siis pane nüüd tähele!

Igal ehtel on alati oma iseloom ja emotsionaalne väärtus. Mõni ehe on talismaniks, teine lisab elegantsi ja sära, kolmas julgustab olema omapärane. Paljud kunagi kantud, pärandatud, vähem armsad või koguni katkised ehted koguvad aga ehtekarpides tolmu juba aastaid, ilma et keegi neist päriselt rõõmu tunneks. Paljud ei soovi ka uute ehete soetamiseks rahakotti kergendada, eriti kui vanad olemas ja ootavad tegelikult kandmist.

Kui endal pole plaanis kulda müüma hakata, on uute ehete soetamisel ja vanadest vabanemisel lahenduseks kullavahetus, mida pakub juveelisalong Goldsmith. Ülemiste kaubanduskeskuse esimesel korrusel asuvas butiigis saab vahetada oma vanad ja katkised või lihtsalt kasutult seisvad kuldehted ilma suurema vaevata ükskõik milliste valikus olevate aksessuaaride vastu: alustades kuld- ja hõbeehetest, briljantidest ja teistest vääriskividest ning lõpetades eksklusiivsete käekelladega.

Loogika ja süsteem selle taga on lihtsamast lihtsam. Tuues oma vanad kuldehted juveelisalongi, määrab spetsialist kohapeal kullaproovi ja arvutab ehete väärtuse, mis on otseselt seotud kulla hinnaga maailmaturul. Kui muidu ostetakse kulda maailmaturul kehtivast hinnast veidi vähemagi eest, siis Goldsmithi juveelisalongidesse toodud ehete väärtusele lisatakse veel juurde 25%. Saadud summa eest saab klient valida salongist uusi tooteid kas kohe või lunastatakse talle kinkekaart.

Miks eelistada ehtevahetust?

Ehete vahetus on ennekõike praktiline. Alati on kuskil keegi, kes võib-olla otsib just sellist ehet, mis kogub sinu riiulis tolmu. Tihtipeale on aga uue omaniku otsimine müümise või võimaliku vahetuskauba teel keeruline ja aeganõudev. Seetõttu on meie pakutav teenus mõeldud sinu elu lihtsustamisele ning aja kokkuhoiule.

Ühtlasi ei tasu alahinnata taaskasutuslikku aspekti ja loodussäästlikust – ükskõik kui väike ehe, kulub selle valmistamiseks alati mingisugune looduslik ressurss. Tänu ehtevahetusele saad anda aga omapoolse väikese panuse keskkonna säästmisele.

Foto: Goldsmith

Kuidas alustada?

Vaata kriitilise pilguga üle kodused ehted. Mõtle, mida võiksid kasutada või mida sa ilmselt enam kunagi ei kanna.

Ära alahinda emotsionaalseid seoseid ehetega: kui tunned, et ehe on väärt emotsionaalsel pinnal, siis tasub sellest loobumist kaaluda.

Tule ja konsulteeri spetsialistidega: anname sulle nõu ning suuname sind targemate lahenduste poole.