Miks ikkagi eelistada looduslikku puhastus- ja kosmeetikatoodet

ECO SEAL

Kui tihti mõtled sellele, mida üks nõudepesuvahend, pesupulber või käteseep sisaldab? Ja kas keemiat täis pesupulber peseb ikka puhtamaks kui keemiavaba pesupulber? Kasutame erinevaid pesuvahendeid iga päev ja nende mõju meie tervisele on tohutu. Ilmselt peaks teemale tähelepanu pöörama palju sagedamini – nii saad kaasa aidata allergiate jm haiguste vähenemisele. Kõige tundlikumad on kemikaalidele väikelapsed.

Organismile kahjulikke kemikaale leidub enamikus poelettidel müügil olevates kodupuhastusvahendites: pesupulbris, seebis, nõudepesuvahendites, kosmeetikavahendites jne. Just seetõttu on oluline enda ja oma lähedaste tervisele ning keskkonnale mõelda. Samuti ei tasu unustada, et meie kodudest jõuavad need kanalisatsiooni ja vähemal või rohkemal määral jõgedesse, järvedesse ning merre — nii saavad oma osa floora ja fauna. On arvutatud, et ligi 20% kogu saastest tuleb kodukemikaalidest.

Looduslikult puhas

Õnneks leidub aga üha enam tootjaid, kes sellele teemale mõtlevad. ECO SEALi loodusliku sarja toodetes pole kohta fosfaatidele, parabeenile, allergeenidele jms.

Kõik ECO SEALi tooted kannavad Eesti allergialiidu märgistust, mis on suur tunnustus: kvaliteetsed ja tõhusad tooted on teistest omataolistest kontsentreeritumad ja tänu biolagunevatele ainetele on tegu keskkonnasõbraliku tootesarjaga.

EU ECO märgistus näitab aga, et tooted on läbinud testid Euroopa Liidu kõrgemate normide järgi. See tähendab, et näiteks sellise märgistusega pesupulber peab pesu puhtaks pesema sama hästi või paremini kui mitte-ökoloogiline pesupulber. Märgistus näitab ka vastutustundlikku suhtumist toote elutsüklis, alustades toormaterjali töötlemisest kuni tootmiseni, jätkates pakkimise ja transpordiga ning kõige lõpuks tootepakendi jõudmisega sinu kodust taaskasutusse.

Rikkalik sortiment

ECO SEALi sortmineti kuuluvad kõik vajalikud tooted: pesuloputusvahend, pesugeel, nõudepesutabletid, šampoon, vedelseep, kätekreem, vannitoa puhastusvahend jne. Oleks ju hea süüa hommikusööki keemiavaba vahendiga pestud nõudest, pesta riided keemivaba pesupulbriga, pesta end keemiavabade hügieenitoodetega ja pugeda päeva lõpuks keemiavabade linade vahele!

