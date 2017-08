SISUTURUNDUS

Millal sa viimati veetsid toreda päeva koos sõbrannadega?

Fashion Flash

“Kuidas teile meeldiks võita kõik see?” See on tuttav fraas aastatetagusest telemängust, kus osalejatel oli võimalik võita kõige erinevamat kraami alates pesumasinast ja lõpetades ilmselt loteriipiletitega. Selle sama lausega võiks pisut muudetud moel iseloomustada ka selle nädala lõpus Tallinna lauluväljakul toimuvat Fashion Flash üritust, mis pärineb Saksamaalt ja on seal saanud erakordselt sooja vastuvõtu osaliseks. Ehk siis: “Kuidas teile meeldiks kõik see, mida teile Tallinnas pakume?”

Fashion Flash ürituse näol on tegemist suure outlet ürituste sarjaga, mille juured paiknevad Saksamaal, kus seda sarja peetakse suisa 35 linnas. “Meie eesmärk on lihtne — tuua kokku kõik naisterahvad, vanusest olenemata, ja pakkuda neile ennekõike üks mõnus päev oma sõbrannadega,” sõnab ürituse eestkõneleja Benedikt Habbel. Tallinnas ollakse käimas juba neljandat korda, kuid esmakordselt on kaasas ka muljet avaldav valik rõivaid.

Kontseptuaalselt erineb 10.-12. augustil toimuv moekaupade väljamüük teistest omasarnastest selle poolest, et kui tavaliselt on sarnaste ürituste eesmärgiks ennekõike müüa kõigile võimalikult palju ja võib-olla mitte ka kõige odavamalt, siis Fashion Flashi idee on unikaalsem. Eesmärgiks on luua hubase atmosfääriga pop-up outlet naisterahvastele, kus ei puudu mõnus muusika ega ka väike tervitusjook. Ostlejatel on võimalik valida endale meelepärast kaupa igast hinnaklassist ja vastavalt brändile. Kokku tuuakse Saksamaalt Tallinnasse enam kui 10 000 paari kingi ja 9000 erinevat riietuseset, mille seast leiab lemmikud endale tõepoolest igaüks. Esindatud on nii kõrgmoe brändid ja ka tuntumad kiirmoe brändid ning ürituselt ei puudu ükski bränd, millest üks tõeline naine võiks unistada.

Benedikt Habbel julgustab Eesti naisi endale sobival päeval kindlasti Fashion Flash üritust külastama. "Ennekõike on tegemist sündmusega, kus anname endast parima, et atmosfäär oleks mõnus. Teiseks püüame anda endast parima, et igaüks leiaks endale midagi meelepärast. Me ei piirdu ühe kingapaari või ühe pulloveriga — kui midagi ostetakse ära, paneme asemele kindlasti midagi vähemalt samaväärset, mistõttu ei jää riiulid kunagi tühjaks. Ja kolmandaks — isegi, kui sa kokkuvõttes midagi osta ei soovi, oled sa ilmselt veetnud ühe toreda ja meeleoluka päeva koos sõbrannade ja hea muusikaga.”

Fashion Flash Tallinn toimub Tallinna lauluväljakul 10.-12. augustil, kella 10-20.00.

Lisainfot uuri siit.