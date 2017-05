SISUTURUNDUS

Rich Gone Broke — kuumim kellabränd Prantsusmaalt jõudis Eestisse

Käekellad.ee

Välimuselt kallis, kuid hinnalt soodne Rich Gone Broke on tükike kaasaegset Prantsuse kultuuri sinu randmel — haara kaasa, seo randmele ja naudi tähelepanu. Mitte ükski teine käekell ei paku nii palju väljendusvõimalusi kui pariisitaride sellesuvine lemmik.



Uuenduslik kontseptsioon

Rich Gone Broke on tõeline staar, kes on igapäevaste käekellade maailma mitmest küljest uuendanud. RGB kontseptsioon on lihtne ja samas geniaalne. Iga müüdava käekellaga on kaasas üks rihm — ostes valid endale lemmiku kellamudeli ja rihma kombinatsiooni. Edaspidi saad kollektsiooni täiendada lugematute rihmadega, mida tuju, riietuse või aastaaja järgi kanda.

Sarnast mudelit on kasutanud kellatootjad ka varem, ent takistuseks on alati saanud lisatavate rihmade kallis hind, mis enamasti ei luba kandjal kollektsiooni väga suureks kasvatada. Samuti on rihmade vahetamine olnud keerukas.

RGB rihmad on tekstiilist, tänu sellele on rihmasid lihtne vahetada ja nende hind on igaühele taskukohane — 7,5 eurot. See lubab katsetada kella ja rihma eri kombinatsioone. Loomulikult on kõik kellad ja rihmad ühes mõõdus, mistõttu ei teki probleeme ka kella stiili vahetamisel. Kollektsioonis on 255 kombinatsiooni kaasaegsetest prantsusepärastest stiilidest.

Seo sõlm peale

RGB rihmade juures on veel üks uuenduslik element. Rihmad ei ole traditsioonilise kinnitusega, vaid seotakse randme siseküljel sõlme. Seda võimaldavad tekstiilist rihmad ja seda on RGB ka oskuslikult ära kasutanud. Sõlme sidumine lisab isikupära, luues ettekujutuse kaasaegsest, maailmale avatud ja moeteadlikust kandjast. Sõlm on väike detail, mis garanteerib tähelepanu ja huvitatud pilgud.

Eksimatult modernne, samas selgelt traditsiooniline

RGB käekellad on inspireeritud erinevate ajastute ikoonilistest disainidest, mis on interpreteeritud kaasaegsesse selge RGB karakteriga võtmesse. Valikus on nii minimalistlikke tänapäevaseid disaine, traditsioonilisi lahendusi kui ka lähiajaloost inspireeritud digitaalseid kellasid.

RGB käekellade hinnad jäävad vahemikku 49 eurost kuni 69 euroni. Vahetatavaid rihmasid saab juurde osta vaid 7,5 euro eest.

Kirjutas: Käekellad.ee