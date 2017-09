SISUTURUNDUS

Eva Mendes on Avoni uue põlvkonna reklaaminägu

Tänapäeval on poelettidel müügil lugematu hulk erinevaid lõhnu ning lemmiku leidmine võib osutuda keeruliseks ja aeganõudvaks protsessiks. Seega on lõhnamaailmas kujunemas uus kuum trend – parfüümid, mida saab omavahel kombineerida ja segada, et luua isikupärane ja kandjale ideaalselt sobiv lõhn. Ka Avon käib uuendustega kaasas ning toob turule uue põneva toote – parfüümiduo Avon Eve Duet, mis koosneb kahest parfüümist, mida saab kasutada nii eraldi kui koos. Uue lõhna muusaks ja reklaamnäoks on Eva Mendes, auhinnatud Hollywoodi näitlejanna, keda paljud peavad üheks maailma kauneimaks ja andekaimaks naiseks.

Lõhnamaailmas, nagu ka moetööstuses, vahelduvad trendid, mille järgi lõhnu luuakse. Lõhnaloojad järgivad neid trende, kuid püüavad samas säilitada ka oma ainulaadsust. Avoni värskeima lõhna Avon Eve Duet kaasloojaks on maailmakuulus parfümeer Jean-Marc Chaillan, kes on ka selliste tuntud lõhnade nagu Hugo Bossi Baldessarini ja Calvin Kleini Euphoria kaasautor.

Jean-Marc Chaillani sõnul on just need 2018. aasta lõhnamaailma kuumimad trendid:

Säravad lillenoodid – naistelõhnades teevad taas ilma looduslähedased lillenoodid.

Iga lõhna taga on selle looja ning iga parfüüm sünnib suure ja loomingulise töö tulemusena. Enamik lõhnaloojaid tulevad peredest, kus juba nende vanemad ja vanavanemad tegelesid sama alaga, nii ka Avon Eve Duet looja Jean-Marc Chaillan. Ta kasvas üles Grasse’i linnas Prantsusmaal, mida tuntakse maailma lõhnapealinnana, ning ka tema isa on kuulus lõhnalooja ja lõhnaärimees Raymond Chaillan.

Lõhna loomise protsess algab hetkest, mil tellija kirjeldab, millist lõhna ta soovib, kellele lõhn peaks sobima ning milliseid tundeid kandjas tekitama. Avon Eve Duet on loodud tänapäeva iseseisvale ning mitmekülgsele naisele. Uut lõhna esindab naine, kes on astunud üles paljudes erinevates rollides ja me ei pea siin silmas vaid tema filmirolle. Eva Mendes on edukas näitlejanna, ärinaine, moelooja, kahe lapse ema ja abikaasa ning nüüd ka Avon Eve Duet reklaamnägu.

Küsisime Eva Mendeselt, mida parfüümid tema jaoks tähendavad ning miks ta otsustas saada just Avon Eve Duet esindusnäoks: „Lõhnad on minu elus suurt rolli mänginud juba sünnist saati. Ma olen pärit Kuubast ning kuubalannadel on kombeks kõiki oma lapsi lõhnastada õrna lillelõhnaga, seega tekkis mul lõhnadega eriline side juba lapsepõlves. Lõhnad loovad mälestusi ja annavad võimaluse end väljendada. Nagu kõikidel naistel, on ka minul igapäevaelus lugematu hulk rolle. Usun, et see on naiseks olemise võlu. Naised teevad tänapäeva maailmas kõike! Põnev, et nüüd on olemas lõhn, mida saab erinevatel viisidel kombineerida ning mis sobib iga meie rolli, stiili ja tujuga.“

Kuidas Avon Eve Duet parfüümiduot kasutada?

Eva Mendese sõnul on ta ennegi püüdnud erinevaid lõhnu omavahel segada, kuid ei jäänud tulemusega rahule. Lõhnalooja Jean-Marc Chaillan selgitab, mis on lõhnade eduka kombineerimise saladus: „Avon Eve Duet parfüümiduo mõlemas lõhnas on kasutatud samu lillenoote – eksootilist Amazonase vesiroosi, mis muutub nahal, kui hommikust saab õhtu ning õrna, samas jõulist jasmiini, mis päeval mõjub virgutava ja säravana ning öösel sooja ja sensuaalsena. Just tänu ühistele südamenootidele sobivadki Avon Eve Duet lõhnad ideaalselt kokku.“

Avoni uut kahest lõhnast koosnevat parfüümiduot Avon Eve Duet saab tellida Avoni müügiesindajalt. Kui sul ei ole müügiesindajat, registreeru ning telli kõiki Avoni tooteid suurepärase allahindlusega siit.