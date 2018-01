SISUTURUNDUS

Helen Heinroosi muutumistoolis saab brünetist salablond

Foto: Birgit Varblane

Muutumismängud on alati põnevad. Eriti, kui nende kaudu leitakse üles oma veidi unarusse vajunud sära või avastatakse uusi viise välimuse elavdamiseks. Sellisest lugudest on palju kõrva taha panna ka neil, kes ise muutumistoolis ei istu ja kahtlemata on põnev jälgida oma ala eksperte asja kallal. Catwalki veergudelt vaatab seekord vastu muutumismäng tele- ja veebiajakirjanik Anne Soosaluga, kelle juuksed on paljude aastate jooksul saanud vett ja vilet ning jõudnud viimaks juuksur Helen Heinroosi kaitsva tiiva alla. See on Anne lugu.

Meil kõigil on olemas ideaalne juuksetoon - see üks õige varjund, mis paneb silmad ja jume särama ning tõstab tuju. Kes pole oma õiget veel leidnud, igal juhul tasub otsida! Ent kindlasti mitte nii uljalt kui Anne, kes enam kui kümne aasta jooksul on olnud nii plaatinablond kui ronkmust ja rikkunud sellega oma juukseid nii põhjalikult, et pidi need lõpuks täies pikkuses loomulikuna välja kasvatama.

Tele- ja veebiajakirjanikuna tegutsev Anne jäi mõnda aega tagasi beebiga koduseks, mis andis talle teistmoodi kohustuste kõrval võimaluse puhata igasugustest ilurituaalidest – kadus vajadus pidevalt juuksejuuri värvida, geelküüsi ja ripsmepikendusi hooldada ja end meikida. Kuigi algul tundus selline „puhkus“ harjumatu, ei lasknud tulemused end kaua oodata – klaar näonahk ning pikad ja paksud loomulikult brünetid juuksed, mida Anne ei mäletanudki enam endal olevat. Kuna tasapisi hakkab kätte jõudma aeg avalikkuse ette ja tööle naasta, soovis Anne oma välimust värskendada. Kuna ta seejuures mäletas aga liigagi hästi, kui pikk ja vaevaline oli teekond tervete juusteni, seisis Helen Heinroosil eel põnev väljakutse saavutada tulemus, mis pidi jääma võrdselt naturaalne ja huvitav ning, mis peamine, võimalikult vähe juukseid rikkuma.

Töö käik ja vahendid

Anne soengu muutmist alustati kaht erinevat siidiproteiini sisaldava SilkLift bloneerimispulbriga, millest üks jättis juustele valkjama ja teine beežikama varjundi. Lisaks töödeldi juukseid abivahendiga Bond Pro+, mis loodud kaitsmaks juukseid keemilise töötlemise ajal, vähendades katkemist, tugevdades sügavuti juukse loomulikku keratiini ja taastades juuksekarvas katkenud disulfiidväävlisidemed. Soovitud heleduse saavutanud salkudele järgnes Bond Pro nr 2 hooldus, mis andis soengule vajaliku pehmuse. Järgmiseks sammuks oli root shadow ehk juuksejuure tumendamise tehnika, mis on suurepärane viis vältida kiiret väljakasvu. Lõpetuseks kasutati Colorance läikevärvi, millega tooniti juukseotsad rooskaskülma blondiga ja tehti fööni ja rullkammiga kohev föönisoeng.

Töö kestus

Konsultatsioon ja ettevalmistus - 30 min

Salkude pakkimine: 1,5 h

Mõjuaeg: 45 min

Pesu ja Bond Pro+: 2 x 20 min

Läikevärv ja root shadow: 1 h

Föönisoeng: 45 min

Kokku: u 5 tundi

Helen Heinroosi kommentaar

„Arutasime Annega läbi erinevad võimalused ja selgus, et ta soovib enda loomulikku tooni heleda tooni vahele mängima,“ kirjeldas Helen töö käiku. „Tavaliselt peab tumedast heledamaks värvitud juuste puhul arvestama, et ühtlase tooni hoidmiseks on soovitav käia põhja värskendamas 4-6 nädala tagant. Kuna Anne soovis aga tulevikus väikese lapse ja uute kohustuste kõrvalt võimalikult harva põhja värvimas käia, valisin üle pea salgutamise tehnika. Salgud tegime äärmiselt peened, mis ei jäta juustele tugevat triibu muljelt ja värv jääb sulav ja loomulik. Nii saab Anne järgmise juuksuri visiidini venitada vabalt mitu kuud,“ kinnitas ta.

„Me kasutame salongis alati suurte heledamistööde puhul juuksekaitset Bond Pro+ ja ohtralt läikevärve,“ asus Helen kasutatud vahendeid tutvustama. „Läikevärvid on suurepäraseks abiliseks eemaldamaks soovimatuid ja lisamaks soovitud pigmente. Samal viisil saavutatakse näiteks populaarseid pastelseid ja külmi halle toone. Eelnevalt peab aga arvetama, et juus oleks helendatud valgeks, siis saab alles soovitud toonid peale kanda. See on ühtlasi põhjus, miks selline töö on aeganõudev, arvestama peab vähemalt 5 tunniga. Mõnikord tuleb salongi külastada lausa mitu päeva järjest ning kellel on tumedamad värvitud juuksed, siis nendega tuleb helendamistöid eelnevalt veelgi rohkem teha. Anne puhul oli protsess õnneks lihtsam – tema tume juuksetoon oli loomulik.“

Helen paneb kõigile juuksuritöö fännidele ja asjaarmastajatele südamele hoiduda suurte muutuste korral poevärvidest. „Kiusatus on kindlasti suur aega ja raha säästa, ent alati läheb midagi nässu ja pärast on professionaali juures olukorra parandamine aeganõudev ja vägagi kulukas protsess. Ma olen seda näinud ääretult palju – isegi Anne puhul. Kui ta mulle aastaid tagasi esimest korda juuksuritooli prantsatas, oli poevärvide kasutamise tulemus täiesti kohutav ja asja parandamine võttis aega aastaid,“ meenutas Helen. Väga oluliseks peab ta rõhutada ka seda, et iga helendamisega muutuvad juuksed kuivemaks ja hilisem koduhooldus on oluline ja peab olema kooskõlas värvi ja juuste taastamisega. „Mida heledam on toonija, seda kiiremini kulub see pesudega välja. Eriti võib seda näha pastelsete ja hallikate värvide puhul,“ tutvustas ta reeglit.

Annele tehtud soengu puhul tuligi Heleni sõnul mängu koduse hoolduse olulisus. „Alguses võivad juuksed ju pehmed olla, ent paari nädala pärast hakkavad need murduma, kui kohe niisutamist ei alusta. Kuna kasutame salongis ainult Goldwelli profitooteid, sai Anne kaasa Kerasilk Color šampooni, palsami ja maski ning Kerasilk Defrizz Primeri, mis on juustesse jäetav kuumakaitse seerum, mis muudab juuksed hästi kammitavaks. Ootan teda tagasisalgutama umbes 2-3 kuu pärast, selleks ajaks on toonija maha kulunud ja väljakasv vajab värskendamist. Ja muidugi, kui ta endiselt soovib, võime alati muuta üldpilti heledamaks. Kui Anne aga soovib oma toonijat värskendada, soovitan ma tal tagasi tulla 5 nädala pärast. Kuna ta juuksed on väga kahused, siis tahaksin Annele teha ka 4-5 nädalat kestva Kerasilk Defrizz kahuvaba hoolduse, mis võimaldab juukseid kergemini hooldata."

Fotosessioon

Annet pildistas portreefotograaf Birgit Varblane, keda võlus Heleni salongi sisekujundus ja selle ümbrus sedavõrd, et jäädigi Kalaranna graffitit täis müüride ja salongi suurte akende juurde. Meigi ja kauni kulmukaare võlus Annele varajasel hommikutunnil grimeerija Janne Jüsma. Selga sai Gita Siimpoegi nõelasilmast tulnud padrunikestadega kaunistatud õrn, ent karm kleit ning Montoni heleroosa jakk. Lisaks kandis Anne ka Riina Põldroosi litritega kaunistatud musta kleiti, Tanel Veenre kõrvaliblikaid, VarmCountry rebaseid ja Quay päikeseprille, millest viimased kaks on ka salongi kaubavalikus täiesti olemas. Anne jäi nii fotode kui muutusega ülimalt rahule.

Kõiki Helen Heinroos Hair ilustuudio töid saab näha Facebookis, Instagramis ning HHH kodulehel:

helenheinrooshair.ee

https://www.facebook.com/HelenHeinroosHair/

https://www.instagram.com/helenheinrooshair/