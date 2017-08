SISUTURUNDUS

Plastikakirurgia nahahooldussari Akademikliniken – ilu on teadus

Akademikliniken Skin Care Estonia

Kuigi ilu juures mängivad suurt rolli geenid, siis tänu inimeste teadlikkusele ning tehnoloogia, ravimi- ja kosmeetikatööstuse arengule on võimalused tõusnud uuele tasemele.

See, millist kosmeetikat tarbime, kuidas toitume, kui aktiivset eluviisi peame – kõik need tähtsad tegurid määravadki elu kvaliteedi. Akademikliniken Skin Care on Rootsi luksuskosmeetikabränd, mis optimeerib professionaalseid teenuseid kliinikutes ja ilusalongides ning pakub klientidele parimaid tooteid koduseks igapäevakasutuseks. Need on tooted, mis täiustavad ja pikendavad märkimisväärselt nii kirurgiliste kui ka mittekirurgiliste protseduuridega saavutatud tulemusi.

Akademikliniken on nimekas plastilise kirurgia kliinik Skandinaavias, kus on juba pikkade aastate vältel proovitud erinevaid nahahooldusvahendeid, otsides alati midagi veel tõhusamat, mis täiustaks protseduuride tulemusi pikas perspektiivis. Kui leitu ei täitnud ootusi, otsustati liikuda kõrgemale tasandile ja luua uus omanimeline nahahooldusvahendite bränd.

Pärast rohkem kui kolm aastast kestnud uurimis- ja arendustegevusi nägi 2005. aastal ilma esimene Akademikliniken Skin Care'i nahahooldustoodete sari. Tootesari läbis 2013. aastal suuremahulise uuenduse, kus toimeainete kontsentratsiooni maksimeeriti ning lisati uusi raviaineid, mis on siiani vananemisvastase ja kortsudevastase ravi ning pigmentatsiooni- ja akneravi lipulaevaks

nahahoolduses. Akademiklinikeni toodetes kasutatakse parima kvaliteediga stabiilseid ja kiiresti mõjuvaid koostisaineid, nagu peptiidid, hüaluroonhape, retinool, C-vitamiin ja äärmiselt tõhus karboksümetüül-beetaglükaan. Neid on omakorda kombineeritud aktiivsete taimsete koostisainetega, nagu valge tee, aasia vesinaba, rosmariin ning põhjamaised marjad, näiteks rabamurakas ja vaarikas. Nahahooldussari hõlmab endas kõikidele nahatüüpidele sobivat ravi ja hooldusi, sealhulgas professionaalseid näohoolduseid salongis. Rikkaliku nahahooldussarjaga saab tutvuda kodulehel http://www.akademiklinikenskincare.ee/

Akademikliniken Skin Care'i tooted sobivad

• pigmentatsiooni ja akne raviks;

• esimeste kortsukeste, tuhmi nahatooni ja väsinud ilmega võitlemiseks;

• sügavate kortsude silumiseks;

• esteetiliste kosmeetika protseduuride pikema kestuse täiendamiseks või tulemuse täiustamiseks;

• naha sügavniisutamiseks;

• pakkumaks tugevat päikesekaitset;

• plastikakirurgia korral eel- ja järelhoolduseks;

• nõudlikule kliendile nahahoolduses pikaajaliste tulemuste saavutamiseks.

Kust saab tooteid osta ja ensüümhapete hooldusele aegu broneerida?

• Külasta meie veebipoodi www.yorkbeauty.eu ja leia endale sobib toode.

• Külasta Akademikliniken Skin Care Estonia ametlikku kodulehekülge www.akademiklinikenskincare.ee

• Külasta Akademikliniken Skin Care Estonia Facebooki lehekülge ja soovi korral küsi lisainfot või konsultatsiooniaega info@akademiklinikenskincare.ee.

Akademikliniken Skin Care Estonia