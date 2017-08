SISUTURUNDUS

Taasta oma väline sära ilusüstide abiga

Erakogu

Ilusüste on mitut varianti – botuliintoksiini süstid, enamjaolt hüaluroonhappe baasil täitesüstid ja mesodermaalsed süstid, mis koosnevad vitamiinidest ning muudest nahka toitvatest ja niisutavatest preparaatidest. Miks ja millal neid teha tasuks, uurisime omanimelise kliiniku rajanud spetsialistilt Marju Karinilt.

Miks on ilusüstid paremad kui kirurgiline sekkumine?

Üks ei ole teisest parem, kirurgial on oma koht ja ilusüstidel oma. Alati ei saa ainult ilusüstidega taastada kaotatut ja tihti pole kirurgia kohene kasutamine mõistlik. Selleks ongi konsultatsioonid, mis aitavad selgitada välja inimese vajadused, ootused, tegelikud võimalused ja protseduuride vajalikkuse.

Millal oleks aeg mõelda ilusüstide tegemise peale?

Siis kui ilmneb naha väsimus, segama hakkavad kortsud, näo üldine ilme muutub vanemaks ja väsinumaks. Mõnel juhtub see 22-aastasena ja teisel 50-aastaselt. Põhiteguriteks on siin geneetika ja elukombed, aga isiklikult ütleksin, et geenid ja mured on naistele ohtlikumad kui päike ja hea vein.

Kellele ilusüstid sobivad?

Kõigile, kelle tervis on korras ja kes ei pelga vananeda väärikalt ehk hoolitseda oma vaimu ja keha ning välise sära eest.

Enne ja pärast Erakogu

Kuhu on võimalik ilusüste teha?

Igale poole, aga põhilised piirkonnad on nägu, kael, dekoltee, küünarnukid ja põlved. Just viimased kaks unustavad naised liiga tihti hooldamata. Meie kliinikus on tulemas ka eraldi minu katsetatud salv/kreem nendele piirkondadele, mis aitab hoida seal naha elastse ja noorena.

Viimasel ajal on palju olnud juttu sellest, et ilusüste tehakse kohtades, kus neid tegelikult teha ei osata ja tagajärjed võivad olla ebameeldivad.

Kõigil tegijatel vôib juhtuda, aga meditsiiniharidusega väljaõppinud meedik suudab koheselt reageerides hoida ära selle, mis võiks halvasti lõppeda.

Mina olen lõpetanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja töötanud 18 aastat operatsiooniõena. Süstimise õppisin selgeks Londoni ja Venemaa kliinikutes, kus teadmised ja praktika olid siin tehtavatest umbes kümme aastat ees. Täiendan end igal aastal umbes kolm kuni neli korda mujal maailmas. Näiteks oktoobris suundun Amsterdami, kus õpe toimub ülikooli kliinikumis cadaver'il ehk surnutel, kes on annetatud teadusele just eesmärgiga arendada meditsiinilisi teadmisi.

Soovin igal aastal kontrollida oma käe osavust ning õigete kihtide ja anatoomia tundmist ning seda just Moskva ja Prantsuse tippilukirurgide juhendamisel. Seega, kõik uuemad nipid käivad minuga kaasas sooviga olla Eesti naise jaoks parimatest parim.

Kuidas valida kohta, kus ilusüste teha?

Vaadake inimese töid, minge konsultatsioonile ning uurige, kas ja kuidas on teised rahule jäänud. Inimesed tahavad erinevaid asju. Mina soovin, et tulemus oleks loomulik ja värske. Pundunud põsed ja paksud huuled pole töö tegemisel minu eesmärk. Säilitada ja peent tööd teha on keerukam, kui kolm milliliitrit ära laksata ja iminapad ongi valmis.

Minul isiklikult on kogemuste pagasis üle 20 000 süstimise ja umbes 5000 püsikliendi, kes käivad minu juures umbes kuue kuu kuni kaheaastase vahega vastavalt vajadusele.

Marju Karin Erakogu

Milliseid täitesüste ja miks kasutate?

Me kasutame Juvedermi, mis on ilusüstide maailma Chanel ja vist pole vaja põhjendada, mis on Chaneli eelised. Siinkohal peab märkima, et mitte kõik, kes kasutavad Juvedermi, ei osta seda ametlikult, vaid nagu Chaneli kopeeritakse, nii ka Juvedermi tuuakse vaikselt ja ebaselgetest kanalitest. Teenusepakkujal peavad olema tootel eestikeelsed juhised. mis näitab et toode pärineb esindajalt ja on kontrollitud ning meie turule mõeldud. Kliendil on alati õigus oma toote kvaliteeti kontrollida!

Broneeri aeg tasuta konsultatsioonile www.marjukarin.ee/broneering või leia lisainformatsiooni Facebookist.

Vaata ka videosid ilusüstidest.

Ühe kauni naise värskemaks muutmist saab jälgida üheksa kuu jooksul laupäevahommikuti Kanal 2 saates “Hooaeg” alates septembrikuust kuni maini.

Erakogu