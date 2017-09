SISUTURUNDUS

Tselluliit ja kortsud häirivad? Kutsu nad lahingusse!

www.kupud.ee

Iga naine puutub elu jooksul kokku tselluliidiga kasutades selle vastu kõikvõimalikke kreeme, harju ja mähiseid. Tegelikult aga ei ole vaja kalleid kreeme ega salongiprotseduur, sest kodus kasutatavad taskukohased silikoonist massaažikupud lubavad tulemusi juba mõne nädalaga. Lisaks aitab kupumassaaž saavutada nahal ka ihaldatud noorusliku välimuse. Kas see on tõesti võimalik? Küsisime kupumassaaži kohta lähemalt kogenud www.kupud.ee esindajalt Pille Mürgimäelt (55).

Mis on üldse kupumassaaž?

Tegemist on tegelikult juba ammu tuntud massaažiliigiga, mille tegemisel kasutatakse kuppe. Vanade klaasist ja kuumutamist vajavate pallikeste asemel kasutatakse tänapäeval koduseks kehahoolduseks mõeldud ja korduvkasutatavaid silikoonist massaažikuppe. Tselluliidi vähendamise mõttes on see tõhusam kui teised massaažid, sest vaakumit tekitav kupp töötleb intensiivsemalt organismi kudesid, parandades lümfi- ja vereringet ning ainevahetusprotsesse.

Milliseid kuppe valikust leiab?

Naiste seas on kõige populaarsem kupp kindlasti kehakupp, millega saab tõhusalt vähendada tselluliiti, ümbermõõtu ja lõtvunud nahast tekkinud või sünnitusjärgseid venitusarme. Kupumassaaž kiirendab ka ainevahetust ning muudab naha pringimaks ja säravamaks. Võimalus on kasutada aga ka näokuppu, mis aitab naha enneaegse vananemise vastu – parandab näo mikrovereringet, pinguldab näonahka, vähendab kortse ja aknearme ning tõstab ja tugevdab näolihaseid. Silmakupuga annab aga vähendada tumedaid silmaaluseid ja silmakotikesi ning silendada peeneid silmaümbruse kortse.



www.kupud.ee

Kas kupumassaaži saab ise teha?

Jah, kupumassaaži on tegelikult ka kodust lahkumata väga lihtne ise teha. Selleks kasutatakse silikoonist kuppu ning nahka toitvat ja kupul keha pinnal liikumist võimaldavat õli. Massaaži tuleb teha vastavalt kupu kasutusjuhendile ning kui kodune näo kuputamine tundub esmapilgul keeruline ja lihtsam tundub lasta seda mõnel profil teha, siis eksid. Näokupuga on kaasas ka spetsiaalne skeem, mida järgides on lihtne kuppu kasutada. Teine inimene ei tunneta ju massaaži tugevust ja ise saab kuppu vajutada täpselt nii palju, et nahal oleks hea ja mõnus tunne. Kui algul tundubki see veidi harjumatu, siis õige pea on töövõtted käes ja kogu protseduur sujub probleemideta. Kõike tähtsam on aga järjepidevus, sest on naiivne loota, et paarist korrast kortude võitmiseks piisab. Nii lihtne see naiste elu siiski pole.



www.kupud.ee

Kui tihti tuleks tulemuste nägemiseks kupumassaaži teha?

Tselluliidi vähendamiseks tasuks teha kuuajane kuur viis korda nädalas korraga kuni 10 minutit ühele piirkonnale. Õiget kuuri järgides on tselluliidi ja venitusarmide vähendamisel esimesi tulemusi näha keskmiselt 2-4 nädalaga. Tselluliiti on vähem, nahk on siledam ja vereringe on läinud silmnähtavalt tööle. Näokuppu soovitan suuremate muutuste nägemiseks kasutada paar-kolm korda nädalas umbes 4-5 minutit kuu või poolteist järjest. Olen ka ise katsetanud ja täheldanud, et näonahk muutub palju paremaks. See on heas toonuses, jumekam, pringim ja siledam. Tõhusama toime annavad massaaži ajal ja selle järgselt ka kõik kreemid ja õlid, mis imenduvad paremini ja sügavamale.

Kuhu huvi korral pöörduda?

Kuppe on võimalik lihtsasti ja kiiresti tellida juba üle viie aasta Eestis tegutsenud e-poest www.kupud.ee, kust saab lugeda kuppe proovinud Eesti naiste ja blogijate kasutajakogemusi. Taskukohased hinnad ja kiiresti nähtavad tulemused on kasvatanud kasutajate arvu Eesti naiste seas tuhandeteni. Kasutjate kogemused leiab siit.



Pille Mürgimäe tegemas kupumassaži. www.kupud.ee

Kupumassaaži vastunäidistused

Kupumassaaž ei sobi veenilaiendite, erinevate nahaprobleemide, lahtiste haavade või põletike korral. Samuti raskete südame-veresoonkonna-, neeru- ja kopsuhaiguste, palaviku, kasvajate, depressiooni, kilpnäärmehaiguste, kunstliigeste, nakkushaiguste ja vere hüübimishäirete korral. Raseduse ajal ei soovitata kupumassaaži kõhule ja alaseljale, menstruatsiooni ajal kõhupiirkonnale. Näokupu kasutamine ei ole soovitatud laienenud kapillaaride, põletikuliste vistrike, päikesepõletuse, lahtiste haavade, esiletõusvate või suurte sünnimärkide korral.

Blogija Maris Huopolaineni kogemus kupumassaažiga

Minu eesmärk oli saada mugavalt jalga ühed lühikesed püksid, mis olid mulle väga ümber. Kasutasin tselluliiti vähendavat kuppu 7 nädalat ja jäin tulemusega väga rahule. Selle ajaga kaotasin kõhult 6cm, kintsult 3,5 cm, puusalt 5 cm ja säärelt 2 cm. Tselluliiti oli märgatavalt vähem, nahk oli ühtlasem, pehmem ja siidisem. Samuti aitas kupuga masseerimine hästi lihasvalu korral. Lõppkokkuvõttes sain ka püksid mugavalt jalga.