TOP 5 | Hambakliinikud, kelle kätte oma naeratus usaldada

Pixabay

Nii mõnigi meist mäletab nõid Moori legendaarses filmis “Nukitsamees” ja tema mõne üksiku õnnetu hambaga naeratust. Kuigi teispool ekraani võis see võluva Ita Everi mängitud tegelane ehk omamoodi paeluvgi olla, ei sooviks vist keegi meist hommikuti vannitoapeeglist sama naeratust uudistada. Sestap tulebki aeg-ajalt hambaarstitooli istuda ning spetsialistil rahulikult oma tööd teha lasta. Delfi toobki järgnevalt välja kliinikud, kelle kätte võib selle keerulise töö rahuliku meelega usaldada.

Maxilla Hambakliinik

Maxilla Hambakliinik on oma 29 tegevusaastaga üks kogenumaid kliinikuid Eestis, mille kolm kliinikut asuvad üle terve Eesti – Tallinnas, Tartus ja Elvas.

Kõik Maxilla kliinikud on varustatud uue ja moodsa tehnikaga ning kasutusel on vaid kvaliteetsed materjalid. Maxilla prioriteediks on pakkuda oma klientidele kvaliteetset arstiabi ja patsiendisõbralikku lähenemist. Kliinikutes töötavad kõrge kvalifikatsiooniga professionaalsed arstid, kes leiavad alati patsiendi jaoks parimaid lahendusi.

Töökas meeskond annab endast kõik, et Eesti inimene rohkem naerataks.

Kui ka Sina soovid ilusat ja tervet naeratust, broneeri aeg online-broneerimissüsteemis. Rohkem infot leiad kodulehelt, Facebookist ning Instagramist.

Sakala Hambaravi

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ning patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on kõrge, hõlmates kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Kliiniku personali kasutada on kõige moodsam 3D-tehnoloogia nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks, mille abil juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ka raviaegade broneerimine on tehtud ütlemata mugavaks ja patsiendisõbralikuks. Lisaks online-broneerimiskeskkonnale saab raviaegu broneerida kliiniku nutirakenduse abil, mis võimaldab end ka ootenimekirja lisada, kui mõni raviaeg peaks varem vabanema.

Kliinikumi pakutavate teenustega saab tutvuda ja raviaega broneerida Sakala Hambaravi kodulehel.

Nordic Hambakliinik

Nordic Hambakliinik pakub hambaravi täisteenust otse Tallinna südames, Ärimaja V korrusel. Selles pealinna ühes suurimas, hubase miljööga kliinikus saab abi kõikides hammastega seotud küsimustes alates klassikalisest hambaravist ning lõpetades implantoloogia ja esteetiliste protseduuridega. Nordic Hambakliinik teeb tihedat koostööd nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Tervishoiukõrgkooliga, samuti hambatehnikutega üle Eesti.

40-pealisesse meeskonda kuuluvad kogenud ja mainekad kõrgkoolides tegevad erialaspetsialistid ning andekad ja ambitsioonikad noored arstid. Erilist tähelepanu pööratakse siin pidevale erialasele arengule ning täiendkoolitustele.

Nordic Hambakliinik

Nordic Hambakliinikus kasutatakse maailma ühe juhtiva hambaraviseadmete tootja Adec kõige uuemaid seadmeid. Samuti on siin olemas kõik moodsad diagnostikavahendid. Et ravida saab ainult seda, mida näed, töötavad siinsed arstid eritellimusel valmistatud luupidega.

Nordic Hambakliiniku arstide kätesse on usaldanud oma naeratuse ka sellised tuntud inimesed nagu Liis Lemsalu, Koit Toome, Ott Lepland, Karl-Erik Taukar, Nele-Liis Vaiksoo, Maiken, Mikk Saar, Kadri Hinrikus, Tõnu Kaljuste, Erika Salumäe, Ott Tänak, Marek Doronin, Kristjan Kangur, Egle Eller-Nabi, Alice Talvik, Marje Hansar, Marilyn Kerro, Kirsti Timmer, Markko Moisar, Edvin-Erik Kibus jpt.

Hea kvaliteedi ja hinna suhe tagab pingevaba ning meeldiva hambaravikogemuse. Rohkem infot leiad siit.

Läänemere Hambakliinik

Tegemist on 2015. aastal rajatud kliinikuga, millest on praeguseks kasvanud kvaliteetset täisteenust pakkuv hambaraviasutus, kus töötab üle 20 kvalifitseeritud arsti.

Kiitust on pälvinud nii rahakotisõbralikud hinnad, professionaalsed arstid kui ka valuvabad teenused ja töövõtted. Siin töötab palju entusiastlikke, korraliku väljaõppega noori arste, kel jagub kompetentsi ka kõige keerukamateks protseduurideks proteesimisest ja implantoloogiast laste stomatoloogiani välja.

Kiirust ja mugavust aitab tagada kliiniku labor, mis on varustatud kõige moodsamate masinate ja materjalidega. Kliinikul on ka eraldi kirurgiaüksus, kus patsiente täisnarkoosi all ravitakse.

Möödunud aastal kliinik kolis ning nüüd asutakse Linnamäe teel Lasnamäe Tervisemajas. Ent hea maine toob kliente ka märksa kaugemalt, Laagrist kuni Keilani. Kliinik on avatud ka laupäeviti ning esmast hambaabi saab juba samal päeval. Rohkem infot leiad siit.

Roseni Hambakliinik

Rotermanni kvartalis asuv Roseni tänava järgi nime saanud Roseni Hambakliinik pakatab noorusest. Juba kolmandat aastat tegutsevad siin kolm toredat, sõbralikku ja pädevat hambaarsti, kes on korralikku koolitust ja töökogemust saanud nii Eestis kui ka mujal. Abilisteks on meditsiiniõe haridusega noored assistendid.

Tegemist on tõeliselt innovaatilise ja patsiendile pühendunud kliinikumiga. Vaid vähestel on kasutada sedavõrd modernset röntgenaparaati, millega saab ka 3D-ülesvõtteid teostada. Kuna Roseni Hambakliinik on liitunud ravihüvituse kompenseerimise programmiga, saavad siin rasedad, alla aastaste laste emad ning pensionärid hüvitist 85, kõik ülejäänud täiskasvanud Eesti kodanikud aga 40 eurot aastas.

Kliiniku hubased ja minimalistlikud ruumid loovad aga hea keskkonna, kus patsiendile maksimaalselt personaalset ning kvaliteetset ravi pakkuda. Kiitust on jaganud nii siinsed kui ka põhjanaabritest kliendid, andes nii kogu kollektiivile innustust veelgi paremaks ja tublimaks kasvada.

Patsientide üheks kõige sagedasemaks mureks on info puudus või vastupidi, selle üleküllus. Roseni Hambakliiniku tohtrid aitavad leida õige suuna: kui vaja, õpetatakse hammaste puhastamise erinevaid võtteid, kui vaja, testitakse sülge või koostatakse täpsem raviplaan.