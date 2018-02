Meisi Volt

Eesti riigi sünnipäev: balanss etiketireeglite ja ekspressiivse moekunsti vahel

Tiina Talumehe punase õhtukleidi muudavad eriliseks vabalt langev hästiistuv kangas ning konkreetne lõige, mis ei paljasta liiga palju, aga ei jäta kandjat teiste seas varju. Tom Röllich

24. veebruaril peab Eesti pidulikult 100. sünnipäeva. Väärikat sündmust tähistatakse sel aastal Tartus Eesti Rahva Muuseumis, kuhu president Kersti Kaljulaid on kutsunud tavalisest rohkem külalisi. Nende koguarv võib ulatuda koguni 1500-ni. Pidulikul vastuvõtul on kohal riigile olulised inimesed – alustades kultuuritegelastest ning lõpetades poliitikute ja sportlastega, kes on kohale tulnud koos kaaslastega.

Üks olulisi elemente vastuvõtul on riietus ja kleidid, mille daamid endale eriliseks õhtuks valinud. Hoolimata diskussioonidest, kas kleidid peaksid Eesti Vabariigi sünnipäeval nii palju tähelepanu ja kajastust saama, on see oluline osa üldpildist, meeleolust ja sellest, kui suure austusega suhtutakse vastuvõttu. Külaliste kostüümivalik näitab, millisel ajahetkel praegu elame ning võib kajastada ka ühiskonnas olulisi teemasid. Ärgem unustagem Kuldgloobuste auhinnagalat, kus paljud kuulsad näitlejannad olid end ahistamisohvrite toetuseks üleni musta riietanud. Kas ka Eesti inimesed soovivad vastuvõtul oma riietusega mingisuguseid sõnumeid edastada, selgub 24. veebruaril Tartus toimuval sündmusel, aga seniks tasub heita pilk etiketimaailma. Mida vastuvõtul pigem vältida ja mis võiks olla kohustuslik? Mida lugeda välja kutsest ja kuidas selle järgi riietuda?

Lugupidav kostüümivalik

Kui kutsele on märgitud “frakk” või “tume ülikond”, riietab naine end maani ulatuvasse kleiti. Loomulikult on lubatud kanda ka rahvarõivaid ja pikka seelikut. Traditsiooni järgi ei ole soovitatav daamil end riietada pükskostüümi, aga kui keegi on otsustanud seda siiski teha, ei ole põhjust teda hukka mõista.

Üks tähis element vastuvõtule mõeldes on see, kes sai kutse – kas oled õhtuks valmistudes ise kutse saaja või külalise saatja. Seega peavad just naisterahvad mõtlema, et nad ei jätaks kaaslasena varju kutse saajat, kes on oma teenetega riigi au osaliseks saanud. Hoolimata sellest, et vastuvõtt on aasta üks pidulikumaid sündmusi, ei ole kohane muuta seda üle võlli uhkeks moevaatemänguks. Eesti moeloojatele on see üks tähtsamaid sündmusi, et oma ainulaadset loomingut ja säravaid ideid demonstreerida, aga kindlasti ei tohiks see jätta varju päeva väärikust ja tähtsust riigile ning selle kodanikele.

Kas paljastus on lubatud? Jah, võib öelda, et maitsekas paljastus ei ole keelatud ning naine peab selle välja kandma, ilma et tõmbaks endale kohatut tähelepanu. Dekoltee avarus peaks sõltuma sellest, milline on tema kehakuju. Suurema rinnaga naine võiks mõelda, kas avar kaelus on tema puhul esteetiline ja mõjuks elegantselt. Sellisel puhul tasub usaldada kogenud moeloojat või stilisti, kes on vastuvõtu jaoks varem inimesi riietanud või hästi kursis etiketiga ning oskab ära näha, millal on paljastus liigne.

Sel aastal on suur moehitt läbipaistev materjal ning punasel vaibal on aina popim kanda naked- ehk läbipaistvaid ja seksikaid kleite. Naked-stiil võiks vastuvõtu puhul siiski kappi puhkama jääda, aga mõningane pits, tikand ja tüll näeb ka vastuvõtul imeline välja. Jällegi on abiks professionaali terav silm.

Eksivad ka mehed

Nii nagu kutsel kirjas, peaks vastuvõtul olema riietatud tumedasse ülikonda või frakki. Taas on lubatud ka rahvariided, aga mitte smoking. Ülikond peaks olema kas tumesinist, tumehalli või musta värvi ning kui kandja soovib, ei ole taunitav mõni silmatorkav aksessuaar. Selliseid elemente on näha olnud pigem kunstiinimeste riietuses, kellele selline looming on pigem igapäevane osa ja ei mõju võõristavalt. Fraki puhul on vest ja lips alati valget värvi. Vestiga ei maksa unustada, et see peab ulatuma püksivärvlist allapoole ning vesti ja pükste vahelt ei tohiks paista särk – see on viga, mida aeg-ajalt ikka vastuvõttudel näha saab.

Viimaks on üks tähtsamaid elemente vastuvõtule mõeldes see, et kutsutu koos kaaslasega moodustaksid ilusa ja harmoonilise koosluse, mis on stilistiliselt läbi mõeldud. Kindlasti ei saa mõlemad omapäi tegutseda ja samal päeval enne vastuvõttu avastada, et koos fotoseina ees või käteldes näeksid nad vastuolulised, liiga kirjud või pentsikud välja.

Mida soovitavad disainerid?

Armastatud moelooja Tiina Talumehe suur soov on, et daamid, kes on presidendi vastuvõtule kutsutud, saaksid päriselt nautida meie vabariigi sünnipäeva ja ei peaks lõpmatuseni muretsema oma välimuse pärast. „Seega on alati mõistlik, kui vähegi võimalik, julgelt professionaalide abi küsida. Avalikke üritusi väisates näen sageli, et naised vajavad siiski riietumisel nõu. Tihti üritatakse peost viimast võtta ja end võimalikult palju paljastada ning kõikvõimalike ja -võimatute sulgedega ehtida,” selgitab Talumees. Üsna tavaline on näiteks, et kantakse suurusnumbri või kahe võrra väiksemaid kleite: „Häirivalt silmatorkavaid fakte võib leida veelgi.”

Silmatorkava prindiga Tiina Talumehe õhtukleit, mis kõndimisel elegantselt kaasa voogab. Huvitavateks elementideks on aksessuaarina must nahkvöö ning krae maskuliinne alatoon. Tom Röllich

Ühest nõuannet naistele Talumehe sõnul muidugi olemas ei ole, sest igaüks on eriline ja kaunis omal moel. „Alati on võimalik leida nüansid, mis aitavad tunda harmooniat ja rahulolu enda välimuse osas. Etikett teatab, et rõivastus olgu white tie või tume ülikond ehk siis õhtukleit. Äärmiselt lollikindel lahendus on väikese vimkaga ühevärviline krepist või šifoonist õhtukleit. Seda teed ka sageli minnakse, leitakse omapärane kangatoon ja sobitatakse aksessuaarid ning lõpptulemus jääb alati ilus.” Omaette väljakutse on Talumehe sõnul prindiga kangas, mis eeldab kindlasti lihtsat lõiget. „Kui selle valimine õnnestub, siis on positiivne tähelepanu täiesti garanteeritud.”

Küll ei ole võimalik inimesele öelda, et kanna seda või teist ja sinu välimusega on kõik laitmatus korras, sest iga naine vajab personaalset lähenemist: „See, mis sobib ühele, võib hoopis kahjuks tulla teisele ja vastupidi.”

Pungiliku ja omanäolise käekirja järgi tuntud disainer Perit Muuga usub eelkõige, et igal pool ja ajal tuleks kanda seda, mis endale meeldib ja milles ennast hästi tuntakse. Samas presidendi vastuvõtu puhul tuleks siiski arvestada mõningate etiketireeglitega. „Kas või need kõige lihtsamad, et riietus ei tohiks olla liialt paljastav ja kleit või püksid võiksid olla ikka maani. Maitseküsimustes soovitan alati lähtuda oma isiklikust stiilist ja mitte liiialt muretseda kriitika pärast,” ütleb Muuga, et kui kandja ennast ise mugavalt tunneb, mõjub ta ka teistele kauni ja stiilsena. „Arvestada võiks ka sellega, mis näeb hea välja just pildil. Puhtad ja selged lõiked ning ühevärviline tonaalsus jääb pildil alati mõjuv. Samas võivad ka paljud mustrid olla vägagi efektsed ja erilised. Olen ise teinud klientidele vastuvõtuks mitmeid mustritega kleite ja kõik on piltidel olnud veetlevad,” soovitab moelooja jälgida, et üldpilt ei oleks liiga kirju. „Muidugi soovitaksin eelkõige eelistada kodumaiste moekunstnike loomingut. Eesti disaini kandmine meie vabariigi sünnipäeval on igati ilus ja kiiduväärt tegu," innustab disainer kodumaist kandma.

Perit Muuga kuninglik õhtukleit sobib presidendi vastuvõtuks või uhkeks mõisaballiks. Sillerdav ornament mõjub mustal taustal väärikalt ja tekitab kuningliku meeleolu. Huvitavad varrukad ja käised on sel aastal ka igati moevooludega kaasa sammuvad elemend Kristiina Tiimus

Naiseliku ja pitsivahuse käekirjaga disainer Liina Stein peab kõige olulisemaks kleidi valimisel seda, et kandja tunneks end hästi, enesekindlalt, kaunilt ning saaks Eesti Vabariigi juubelipidustusi täiel rinnal nautida. „Kindlasti pole presidendi vastuvõtt koht, kus ekstravagantsustega eksperimenteerida,” rõhutab Stein, et väga oluline on etiketireeglite järgimine. See näitab austust nii võõrustaja, kodumaa kui ka iseenda vastu. „Elegantsele ja stiilsele daamile see muidugi takistuseks ei saa ning peopäeva vääriliselt saab särada ka klassikalisema lõikega ning kandja välimuse ja temperamendiga harmoneeruvas kirkavärvilises õhtukleidis.”

Liina Steini erkpunane iludus on ühtaegu sündsalt kaunis, etiketile vastav, aga ei kao rahva sekka ära. Kaunis keha embav lõige rõhutab kandja figuuri, mõjumata liiga seksikalt. Taavi Luhamaa

Kuna olemas on palju selgeid, kirkaid ja tugevaid värve, siis ei soovita moelooja kunagi halli või pastelsusesse maskeeruda. „Eestlased on talvisel ajal selletagi kahvatud ning nii on oht interjööriga kokku sulada. Hea valik on klassikaline ja etiketireegleid järgiv lihtsalõikeline ning hästiistuv peokleit, mille tegemisel on kasutatud huvitavaid materjale selgetoonilises ja kandja isikupäraga sobivas värvis.” Olulise sündmuse korral soovitab Stein kindlasti kappi jätta erinevad mustri- või lilleprindis kleidid. „Kindel ja maitsekas valik on must peoklassika ning pits oma ajatus elegantsuses."

Vaata veel