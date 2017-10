SISUTURUNDUS

Kuidas šopates raha koguda?

Unsplash

Et suur osa poodlemisest on ammu veebi kolinud, pole enam mingi uudis. Hea lihtne viis, kuidas aega kokku hoida ning oma ostud ilma suurema närvikulu ja tarbetu logistikata ära korraldada. Miks mitte kasutada selleks Bonusway ostukeskkonda, mille lisaväärtuseks on raha-tagasi-süsteem.

2011. aastal Soomes loodud Bonusway ostukeskkond on juba mitu kuud Eestiski toimetanud ning selle lühikese ajaga palju populaarsust kogunud. Boonuse suurus sõltub konkreetsest e-poest, jäädes enamasti vahemikku 3–5%, ent mõningatel juhtudel isegi kuni 10%. Kui aga boonuseid on kogutud 10 euro väärtuses, saab summa hõlpsasti oma panga- või Paypali kontole üle kanda. Seega pole tegemist süsteemiga, mis kogub pelgalt punkte või kleepse, vaid päris raha. Kasutades Bonuswayd oma igapäevasteks veebiostudeks, võib aktiivne kasutaja säästa sadu eurosid aastas. Eriti juhul, kui teha reisimisega seotud ostud Bonusway kaudu. Näiteks Booking.com-i puhul on kogutava boonuse protsent päris suur ja koguperereisilt tagasi saadav raha märkimisväärne.

Süsteem ise on väga lihtne. Esmalt tuleb liituda Bonuswayga, et seejärel Bonusway lehelt meelepärase e-poe leheküljele edasi liikudes oma ostud sooritada. Kuna nüüdseks koondab Eesti Bonusway ligi 200 e-poodi, leiab ka kõige nõudlikum šoppaja endale Bonusway abil meelepärase toote. Tellides Bonusway Eesti lehelt kaupa aga mõnda teise riiki, tuleks kindlasti jälgida, et vastav e-pood ka sellesse riiki kaupa kohale toimetab.

Hea kvaliteet super allahindlusega

Korralik kvaliteetkaup on ajatu. See rõõmustab pikalt meie garderoobi ja on oma vastupidavuselt ka muus plaanis väga mõistlik valik.

ASOS on maailma üks suurimaid kvaliteetriideid pakkuv veebikaubamaja, mis on kõrgelt hinnatud nii fashionista'de kui ka pretensioonitumat stiili armastavate klientide hulgas. Tootevalik on lai, nii nagu ka brändide nimistu, mis e-poes esindatud on. Olgu selleks siis Adidas, Diesel või hoopis Boohoo. Viimane on nüüd muide ka eraldi poena Bonusway lehel esindatud.

LookFantasticu e-poest on saanud aga ilumaailma tõeline Meka, mille abil oma kosmeetika, juuksehooldustoodete ja parfüümi varusid täiendada. Esindatud on palju tuntud brände nii meestele kui ka naistele.

NA-KD on Põhjamaade ASOSeks ristitud uus kuum pood. Ja seda põhjusega, sest just siit saavad moodsad ja enesekindlad power-tüdrukud endale originaalseid riideid selliste brändide hulgast nagu Levi's, Hunkydory, Filippa K, By Malene Birger, Birkenstock või Calvin Klein. Tegemist on lõputu inspiratsiooniallikaga, mille hinna ja kvaliteedi suhe on väga mõistlik. Ühtlasi on siit poest kauba kohaletoimetamine tasuta.

E-pood GAP pakub aga riideid nii meestele, naistele kui ka igas vanuses lastele, praegu isegi kuni 60% allahindlusega. Kui ostu maksumus on vähemalt 50 eurot, tuuakse kaup tasuta kohale.

Kui hing ihkab aga kvaliteeti, mis peab vastu kauem kui paar hooaega, on just Banana Republicu e-pood see õige koht, kus oma ostud teha.

Paljud fashionista'd on juba tutvust teinud trendikaid, kuid soodsaid riideid pakkuva e-poega Missguided. Ka Forever 21 on tuntud oma laia kiirmoe valiku poolest. Uus stiilne kleit alla 25 euro? Miks mitte, tasub proovida ja avastada!

Globaalsed moekaubamajad

Paljud kliendid on just tänu Bonuswayle leidnud tee globaalsete e-kaubamajade, sealhulgas Aasia e-poodide juurde, mis üllatavad nii oma põnevate valikute, soodsate hindade kui ka hea kvaliteediga. Tuleb lihtsalt katsetada ja uurida, millised on just sinu ootustele ning nõudmistele vastavad tooted.

Näiteks on Shein suurepärane koht poodlemiseks neile, kes ihkavad oma riidekappi moe viimast sõna. Tegemist on hiigelsuure globaalse e-poega, kust on võimalik osta peaaegu kõike. Trenditeadlikud noored armastavad ka Choiese e-poes šopata, mis pakub väga mõistliku hinnatasemega riideid nii argipäevaks kui ka pidulikumaks sündmuseks.

Veebikaubamaja Gamiss tootevalik on aga üüratu, varieerudes riietest ja jalanõudest aksessuaaride ning meigitoodeteni. Siit leiab hulgaliselt tooteid lisaks täiskasvanutele ka lastele. Kui on aga soov kampsuni- või sviitrikollektsiooni täiustada, siis saab abi e-poest ZAFUL, mis pakub algavaks sügishooajaks stiilseid valikuid.

AliExpress on samuti väga populaarne kaubanduskeskkond, mis müüb trendikaid riideid igaks elu juhtumiks ja seda väga mõistliku hinnaga. Siit saab tooteid, mida mujalt naljalt ei leia. Just AliExpressist on saanud eestlaste üks vaieldamatu lemmik. Miks mitte siis juba selles e-poes ostlemine Bonusway abil enda kasuks tööle panna?!

Luksustoodete kaubamajad

Paljud luksustoodete poed pakuvad samuti võimsaid allahindlusi. Et hea hinnaga disainerkott või -toode leida, tuleb lihtsalt pidevalt poodide pakkumistel silm peal hoida. Luksusbrändid on justkui aktsiad, mis koguvad aja möödudes väärtust aina juurde. Sestap tasub hea diili korral alati luksustoodetesse investeerida.

Luisaviaroma.com pakub sadu tuntuid ja vähem tuntuid eksklusiivseid brände, nagu Gucci, Jimmy Choo, Kenzo, Max Mara, Furla ja Saint Laurent. Ent valikus on ka pisut soodsamaid kaubamärke, nagu Reebok, Nike, Adidas, New Balance, Tommy Hilfiger jne. Ka Forzieri kvaliteetbrändide suur e-pood on mõeldud glamuuri hindavale inimesele. Siit võib leida oma järgmise Fendi käekoti või Versace'i lipsu.

Raffaello Network pakub maailma tippdisainerite loodud kõrgmoodi nii naistele kui ka meestele. Givenchy, Burberry, Diesel, Marc Jacobs, Liu Jo, Guess, Miu Miu, Moschino, Chloe ja Christian Dior on ainult mõned nimed lõputust brändide jadast.

Nii Soomes, Rootsis kui ka Venemaal suurt populaarsust kogunud Bonuswayl on praeguseks üle maailma juba ligi 3,8 miljonit klienti, kes tänu ostukeskkonna kasutamisele ei hoia kokku mitte ainult oma aega, energiat ja raha, vaid suisa koguvad seda. Et saada kolme euro väärtuses liitumisboonust, mis kaasneb esimese ostuga, liitu juba täna Bonusway poodlemiskeskkonnaga.