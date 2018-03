SISUTURUNDUS

Kuidas valida päikeseprille?

Silmalaser

Kevadpäike tõstab juba pead ning käes on aeg panna ette päikeseprillid. Mis on päikeseprillide tähtsaimad omadused ja mis ohte päikesekiirgus endas peidab? Silmalaser annab nõu!

Päikese ohtudest silmadele

Kui olete lõunamaa päikeserohketes riikides ringi sõitnud ja sealseid kirikuid külastanud, siis kindlasti olete märganud, et paljudes kohtades tehakse kirikule väärismetallidest annetusi. Nendeks on tihti amuletid või kujundid haigetest kehaosadest, mis tihtilugu kujutavad silma. Kui päikeseprille veel ei olnud ja päikesest tulenevat ohtu ei tunnetatud, tekkisid päikeselistes maades sageli kahjustused silmadele, ilmselt kuni pimedaks jäämiseni.

Enamik inimesi on kuulnud, et päikesest lähtuvad UV-kiired võivad kahjustada nahka tekitades nahavähki või põletust. Kuid sama oluline on kaitsta päikese poolt tekitatud UV-kiirguse eest ka silmi. Põletused silmadele ei pruugi tekkida ainult otsesest päikesevalgusest, vaid ka päikese peegeldusest lumelt, veekogult või mõnelt muult peegeldavalt pinnalt. Kahjustused silmadele on erinevat liiki. Näiteks põletused silma sarvkestale, mida nimetakse fotokeratiidiks. Silmadele tekib pisaratevool ja samuti võib esineda valulikkust. Enamikel juhtudel on selline seisund ravitav, kuid võib tekkida ka eluaegne teravavalguse kartus ehk fotofoobia. Sarvkestale võib hakata ka silma välisest nurgast kasvama nn tiibkile ehk pterygeum. Raskematel juhtudel, kui tiibkile kasv on väga ulatuslik, võib ta hakata otseselt segama nägemist. Protsess on võimalik operatiivselt peatada ja tekkinud tiibkile eemaldada.

Kahjustused silma läätsele on aga juba pöördumatud. Tugev UV-kiirgus võib põhjustada läätses hägususe teket, millest areneb edasi kae. Sellise kahjustuse ravi on ainult kirurgiline. Samuti on üheks UV–kiirgusest tekkiv ulatuslikum silmade kahjustus maakuli põletus, mis tekitab ka nägemise täielikku või osalist kaotust. Tänapäeval sellise kahjustuse efektiivne ja püsivate tulemustega ravi puudub.

UV–kiirgusest põhjustatud muutused silmades võivad tekkida ükskõik millises eas. Nii on oluline kaitsta nii enda kui ka laste silmi. Tänavapildis näeme, et täiskasvanud kannavad küll päikeseprille, kuid kahjuks on enamasti unustatud prillidega kaitsa oma laste silmi.

Päikeseprillide valimine

Päikeseprillide valikul tuleks lisaks disainile lähtuda ka muudest silmade tervise seisukohast tähtsatest näitajatest. Valik meie kaubanduslettidel on ääretult lai ning kehtib teada-tuntud vanasõna „heal lapsel mitu nime”. Kasutuselolevad tehnoloogiad on tootjate seas küll erinevad, kuid kõrgekvaliteedilist päikeseprilli iseloomustavad üldjuhul sarnased omadused: UV-kaitse, polarisatsioon, infrapunakiirguse kaitse, fotokroomtehnoloogia. Järgnevalt räägime lahti, mida tuleks päikeseprillide valikul silmas pidada.

UV-kaitse

Üldjuhul 100%-line UV-kaitse on märgitud igale päikeseprillile, vastasel juhul kaoks nende mõte. Kuid siiski ei pruugi tühipaljas silt tähendada veel kaitset. Tavalise tumeda klaasi tõttu meie pupillid laienevad ning lubavad veelgi rohkem UV-kiiri silmapõhja. Seega võite pahaaimamatult kanda päikeseprille, mis veel enam kahjustavad teie silmi. Oluline on uurida tootja usaldusväärsust ja soetatavate päikeseprillide kvaliteeti.

Polariseeruvad klaasid

Tänapäeval on tuntud ka polariseeritud klaasidega päikeseprillid. Mida see täpselt tähendab? Valguskiired langevad päikseprilliklaasile alati kaootiliselt. Polariseeritud klaas aitab need ühte koondada, lubades läbi klaasi vaid silmale kahjutud horisontaalsed valguskiired ning samal ajal tõrjudes vertikaalsed. Polariseeritud klaasid on hädavajalikud merel seilates ja autot juhtides, kuna need kõrvaldavad silmadele ebameeldiva hajusvalguse ja peegeldused. Polariseeritud klaasi olemasolu saab kontrollida pimedamas valguses teatud nurga all vaadates, kas klaasile tekib õlilaigu sarnane moodustis.

Fotokroomtehnoloogia

Fotokroom kohandab klaasi tumedust vastavalt välisvalgusele. Ereda päikse korral klaas tumeneb ja pakub seega silmale tugevamat kaitset. Pilvise ilmaga fotokroomne klaas helendub nõrgema välisvalguse mõjul ning annab piisavad kaitset silmadele. Läbi autoklaasi vaadates on fotokroomtehnoloogial põhineval klaasil üldjuhul väiksem toime, sest autoklaas iseenesest neelab juba osa valgusest. Autost väljudes klaas aga automaatselt tumeneb erede päikese mõjul. Fotokroomtehnoloogial põhinevate päikeseprillide esinumbriks võib maailmas pidada Serengeti Eyewear’i, kes on lisaks isetumenevatele klaasidele kombineerinud ka kõik järgnevalt kirjeldatud tehnoloogiad.

Infrapuna filtratsioon

Meie kliimas on päikeseprilli puhul oluline ka kõrge infrapunakiirguse filtratsioon ehk protsess, mille puhul toimub pidev energiavahetus külma ja kuuma pinna vahel senikaua kuni kõik pinnad on saavutanud sama temperatuuri. Vajadus päikeseprillide järele tekib juba varakevadel olgugi, et ilmad on veel jahedad ja kliima niiske. Selle tõttu kipuvad prilliklaasid tihti uduseks minema, mõnikord ka jäätuma. Infrapunakiirguse filtratsioon aitab seda probleemi lahendada.

Kriimustuste ja mustuse kaitse

Päikseprillide valikul tasub tähelepanu pöörata ka muudele faktoritele, näiteks peegeldumisvastasele kaitsele, kriimustuste ja šokikindlusele, hüdro- ning aerofoobsele kaitsekihile prilliklaasidel, mis on vastavalt vetthülgav ning kriimustusi ja sõrmejälgede teket ennetav kaitsefaktor.

Klaaside tumedus

Päikeseprillide klaaside värvused on üldjuhul erinevad, ka neil on oma funktsioon. Tumedamad klaasid on mõeldud eredama valguse korral ning ka ekstreemsematesse tingimustesse, nt lumel, kõrgmäestikes, merel jne. Tavaliselt on need klaasid tähistatud ka kõrgema kategooriaga, mis igapäevaseks kasutamiseks ei sobigi, liialt tume klaas tavatingimustes võib väsitada silmi. Seetõttu on otstarbekas igapäevaseks kasutamiseks valida prillid, mille klaasid kuuluvad keskmiste kategooriate hulka.

Tippkvaliteediga päikeseprillid Silmalaserist

Silmalaseri Kawe optikasalongi tootevalik on pandud kokku vaid prillimaailma etalonidest ja pakume üksnes prillide tootmisele keskendunud kaubamärke. Lisaks eksklusiivsele ja enamasti käsitööna valminud optikale, oleme teinud palju tööd suurendamaks tippkvaliteediga päikeseprillide valikut Eestis.

Sel aastal oleme juba kolmandat korda kohal Meremessil, kus on väljas lai valik nii merele kui maale sobivaid päikeseprille firmadelt Serengeti Eyewear ja Maui Jim. Prillikandjad ei pea samuti meelt heitma, sest mõlema brändi päikeseprillid on saadaval ka optilisena, kombineerides lisaks kõiki eelpool nimetatud tehnoloogiaid. Anname lisaks nõu erinevate silmamurede korral ja leiame vajadusel sobiva aja konsultatsiooniks. Meremessil on kõik päikeseprillid müügil vähemalt -30% soodustusega!