TOP 3 käekellahitid 2017. aasta jõuluhooajal

Daniel Wellingtoni Classic Petite. www.kaekellad.ee

Üks paremaid ja klassikalisemaid kinke on käekell — see sobib nii sünnipäevaks kui ka jõuludeks. Vaata, millise käekella võiks tänavu kingikotti panna.

1. Daniel Wellingtoni Classic Petite kollektsiooni kinkekomplektid

Viimaste aastate üks populaarsemaid käekellabrände nii Eestis kui maailmas on 2017. aastal turule toonud ülipopulaarse Classic Petite kollektsiooni. Jõuluhooajaks on seeria tippmudelitest kokku pandud kaks kinkekomplekti — üks naistele ja teine meestele.

Meeste komplekti kuulub klassikaline, absoluutselt igale mehele sobiv meeste käekell ning musta värvi nailonrihm.



Naiste komplekti kuulub aga kuldse mesh-rihma ja musta sihverplaadiga elegantne käekell ning särav Daniel Wellingtoni graveeringuga käevõru.

2. AEGAON Eesti disainkäekellad

Käesoleval aastal on Eesti esimene käekellade valmistaja Aegaon toonud turule põhjamaise puhta disainiga ja väga selge omanäolise karakteriga kollektsiooni “Tabula Rasa”. Kollektsiooni on aasta jooksul väikeste koguste tõttu korduvalt välja müüdud, kuid vahetult enne jõule on aasta viimane limiteeritud kogus taas müügil. Tegemist on jõuludesse vaadates imelise kingitusega. Tegemist on kvaliteetse Šveitsi mehhanismiga tootega, mis pakub kandjale tõelist silmailu.



3. Laco 1925: sõdu, arengut, tõuse ja mõõnu näinud Saksamaal valmistatud piloodikellad

Peaaegu 100-aastase kogemusega Saksamaa käekellade tootja käsitsi valmistatud piloodikellad on tõelised pärlid kaunistamaks mehe rannet. Igas Laco tootes on eriline karakter. Kellapoes erinevaid tooteid silmitsedes või randmele proovides jääb Laco alati silma. Nendes kellades on koos traditsioon ja innovatsioon, ajalugu ja tänapäev. Kasutusel on moodsaimad materjalid. Samas on disainis näha samu elemente, mis olid Laco kelladel olemas juba II maailmasõja ajal, mil piloodid käekella kätte tihti oma elu usaldasid. Laco on kindlasti parim valik mehele, kes väärtustab ja hindab traditsioone, käsitööd ja kvaliteeti.



