Unistuste pesu igale naisele

BonBon Lingerie

Hiljuti avas BonBon Lingerie Nautica keskuses oma kolmanda esinduskaupluse Tallinnas. Nagu võiski arvata, oli avamisõhtu õhtu täis ülevaid emotsioone ja rahulolevaid kliente. Kogu selle möllu keskel õnnestus meil siiski pesubrändi turundusjuhi Kristina Kovalkovaga paar sõna juttu ajada, et BonBoni viimastele tegemistele ning tulevikuplaanidele pisut valgust heita.

Sissejuhatuseks mainibki Kovalkova, et 2004. aastal Eestis loodud BonBon Lingerie on rohkem kui kümne aasta jooksul teinud läbi suure arengu, töötanud koos mitmete andekate disaineritega ning nüüdseks Euroopat vallutamas. Kui Kovalkovalt küsida, mis on olnud BonBon Lingerie edu saladuseks, kõlab vastuseks: “Enam ei saa üksnes ühele detailile keskenduda, kogu protsess peab otsast lõpuni tipptasemel olema. Tänu kümne aasta pikkusele kogemusele oleme oma pesu disainimisel ülima täpsuse saavutanud, kasutades ainult väga kvaliteetset materjali Euroopast. Näiteks dekoratiivpaelad ja aksessuaarid toome Prantsusmaalt, kõrgkvaliteetsed rinnahoidjakorvid on valmistatud Saksamaal, satiin ja eksklusiivne pits aga Itaalias.”

BonBon Lingerie

Et iga naine tunneks end BonBon Lingerie pesus mitte ainult mugavalt, vaid ka ilusa ja atraktiivsena, pöörab Kuldnõelaga pärjatud pesubränd toote disainile erakordselt suurt tähelepanu. “Et pesu oleks põnev ja salapärane ning teeks iga naise tõeliseks võrgutajaks, täiendame oma tooteid põnevate ja pilkupüüdvate detailidega,” ütleb Kovalkova. Kui aga küsida, mis on BonBon Lingerie kollektsioonide ühiseks läbivaks jooneks, kõlab vastuseks: “Naiselik enesekindlus, kõrgeim kvaliteet ja disain, provokatiivne elegantsus, luksuslikud detailid ja killuke müsteeriumit.”

BonBon Lingerie

Viimase aja olulisematest arengutest pajatades toob Kovalkova välja, et BonBon Lingerie on peagi meid uue kollektsiooniga rõõmustamas. “Kollektsioon kannab nime Frozen Blooms ning tegemist on meie uue disaineri Mirjam Mäeotsa võrratu tööga, millest õhkub värskust ja šikki modernust. Selle imelise musta kollektsiooni eripäradeks on väikesed mängulised puudutused – näiteks kaunilt põimuvad kummidetailid, mis on hetke pesumoe üheks kuumimaks trendiks,” lisab ta täpsustuseks. Samuti kuuluvad kollektsiooni pikkade varrukatega bodid ja samet, millest on kujunemas selle talve suurhitt.

BonBon Lingerie

Ent nagu Kovalkova kinnitab, on BonBon Lingerie pesukollektsioonide valik sedavõrd lai, et kindlasti leiab iga naine sõltumata suurusest, värvi- või lõikeeelistustest oma lemmiku. Sortimenti kuuluvad ühtlasi kaunid öösärgid, elegantsed hommikumantlid ja väiksemad aksessuaarid.

Lisaks Ülemiste ja värskelt avatud Nautica keskusele ning Pärnu mnt 21 poele saab BonBon Lingerie lõputu valikuga tutvuda nii Pärnu Port Artur 2 kaupluses kui ka e-poes.