EV99 VIDEO! Kadri Voorand: presidendi vastuvõtul eelistan tagasihoidlikku välimust

Aasta naisartist ja jazz-lauljatar Kadri Voorand ütleb vabariigi aastapäeva eel, et kannab presidendi vastuvõtul Lilli Jahilo loodud musta värvi kleiti.

Eritellimusena valmivale kleidile on Kadri seadnud mitmeid nõudeid. “Kleit ei sünni vaid üheks õhtuks – see peab olema multifunktsionaalne, mida saab hiljem ka kontsertidel kanda,” ütleb ta. Samuti peab kleit olema kvaliteetsest materjalist, mis tagab selle vastupidavuse. Eelmise aasta moevalikut meenutades ütleb ta samuti, et on seda korduvalt kandnud.

Millist kleiti kannab ta sel aastal? Kuidas möödub tema 24. veebruar ja kes hoolitsevad presidendi vastuvõtule sobiva meigi ja soengu eest? Vaata videot!

