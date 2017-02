Mari-Liis Helvik

SUUR TRENDIÜLEVAADE: 7 peamist moesuunda presidendi vastuvõtult

Fotod: Karin Kaljuläte

Reede õhtul tähistati Estonia teatri- ja kontserdimajas piduliku kontserdi ja sellele järgnenud vastuvõtuga Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Vaatasime üle sajad pildid, ligi tuhande külalise riietuse ja tegime märkmeid.

Sinised lemmikud

Küllap märkasite isegi presidendi kõnet kuulates ja kontserdi ülekannet kuulates-vaadates, et saal oli valdavalt sinimustvalge. Must-valge pärines härrade ülikondadelt ja frakkidelt, sinine aga daamide kleitidelt. Sinise eri toonid iga-aastaselt vastuvõtukülaliste lemmikud ja põhjendatult – sinine pakub oma tumedusega turvalisust, kuid võimaldab soovijatel ka eksperimenteerida. Erksamat sinist eelistas Kaja Kallas (kleidi autor Aldo Järvsoo), tumedat Kristina Kuusk (kleit samuti Aldo Järvsoo looming), heledamat teiste hulgas ka Keit Pentus-Rosimannus (kleit Iris Janvieri moemajast). Trendikas sinises pliseekleidis külastas vastuvõttu Kätlin Maran.

Neiu mustas kleidis

Just nii lauldakse juba legendaarseks kujunenud laulus… Laul lauluks, aga musta värvi õhtukleit on klassikaline rõivaese ja vähemalt üks must maani kleit võiks leiduda kui mitte iga neiu, siis daami garderoobis kindlasti. Klassikalised valikud, mida saab uuesti ja uuesti kanda. Ilma liigselt silma torkamata ent alati naiselikkusega võludes. Meile meeldisid eriti Kristina Gabor-Mägi kehasse töödeldud lõikega õhtukleit (Marimo moemaja looming), Mary Krossi valik ja Kristina Kajandu tikanditega kleit (KV Couture looming).

Karged valged

Valged kleidid olid samuti sel aastal ühed daamide lemmikutest ja need varieerusid tagasihoidlikest ent šikkidest (Marina Teras KV Couture õhtukleidis, Liis Kasemets samuti KV Couture kleidis) kuni julgemate ja maksimaalselt figuuri rõhutavate eksemplarideni (Marilin Look Liina Steini loomingus). Need olid oma olemuselt ehk õhtu kõige riskantsemad valikud – värvina on valge teatavasti halastamatu ja kandja ei tohi hetkekski valvsust kaotada. Need daamid aga juba teadsid, millise riski nad olid võtnud ja kandsid kleidid perfektselt välja.

Veebruari õied

Lillelised kleidid on naiselikkuse sünonüüm – vaevalt leidub naist, kelle garderoobis ei leiduks mõnd lillelist kleiti. Lillelised kleidid tumeda ülikonna vastuvõtul on aga veidi julgem valik ja selliste kleitide väljakandmine nõuab ka kandjalt veidi enam enesekindlust ja moetunnetust. Laitmatu stiilitajuga vastuvõtukülalised said sellega aga mängleva kerguse hakkama – vaadake vaid Mai Pallingu (kleit Iris Janvieri moemajast), Kersti Sarapuu, Kadi Tarandi ja Annela Pildre-Grünbergi kleite. Väga naiselikud!

Vitamiinisüst

Jätkame energiliste värvidega. Elegantsete mustade, kargete pastelsete ja valgete ning saatuslike mustade kõrval nägime hulgaliselt ka kleite, mis paistsid silma oma värvikuse eest: apelsinivärvi oranžid, energiliselt fuksiaroosad ja laimirohelised olid vaid mõned. Kui juba ise õhtusse värvi ei too, siis kes veel seda tegema peaks, eks? Eriti julgete värviliste kleitidega jäid teiste seas Kadri Simson, Claudia Delmas-Scherer, Sirje Lapimaa ja Karin Asser.

Krutskiga varrukad

Kuigi pidulike kleitide mood on üldiselt läinud mugavamaks ja minimalistlikumaks, siis oma põneva disaininüansi lisasid paljudel juhtudel just kleitide varrukad, mis olid eraldi esile toodud või siis näiteks keepkleitde sisse “ära peidetud”. Meie lemmikud varrukad on Reet Kaldoja (kleit Aldo Järvsoo), Tiina Paeda (kleit Iris Janvier), Triin Ermi (kleit Piret Puppart), Triinu Ossinovski, Maarja Tali ja Anu Kalmu (kleit Aldo Järvsoo) kleitidel.

Moodsad värviplokid

Värviplokid on hetkel oluline rahvusvaheline moesuund – ka vastuvõtu külaliste seas kohtas daame, kes olid valinud kahe- või enamavärvilised kleidid, mille värvid moodustasid kleidil põneva graafika. Heidy Purga kleit (Karolin Kuusiku looming) on selle särav näide, samuti olid trendi kauniteks väljendajateks Kairi Lentsius, Lea Laaneots, Irina Embrich (Oksana Tanditi looming), Ülle Lichtfeldt, Mari-Ann Kelam ja Maria Rebo.

